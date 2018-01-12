Пэрис Хилтон планирует сыграть целых три свадьбы

Известная американская актриса и певица Пэрис Хилтон, которая недавно объявила, что выходит замуж, хочет устроить не одно, а целых три свадебных торжества.

О самом романтичном и радостном событии в своей жизни звезда рассказала подписчикам в Instagram, опубликовав фото предложения руки и сердца, которое возлюбленный 36-летней Пэрис Хилтон 32-летний актер и манекенщик Крис Зилка сделал во время отдыха в Аспене прямо на горнолыжном склоне. Жених Пэрис преподнес любимой кольцо с внушительным 20-каратным бриллиантом.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 2 Січ 2018 р. о 7:45 PST

Сейчас Пэрис Хилтон занята подготовкой своей свадьбы. А точнее – сразу трех. Как передает Vogue, в одном из интервью светская львица сообщила, что одной свадьбы ей будет мало:

«На свой 21-й день рождения у меня было пять вечеринок. А свадеб я бы хотела три: одну – в Европе, другую – в Америке, а третью – где-нибудь еще для всех моих друзей, живущих в разных частях мира», – отметила Пэрис Хилтон.

Зная авантюрную натуру Пэрис Хилтон, мы можем только догадываться, сколько у нее будет свадебных церемоний и где они состоятся. Никто не удивится, даже если знаменитость захочет сыграть свадьбу на каждом континенте.

Поскольку Пэрис планирует не одну свадьбу, то и свадебных платьев у нее будет несколько. Одно из них актриса уже показала в Instagram. И это не классическое белое платье, а нежное розовое. Известно, что звезда неравнодушна к розовому цвету, поэтому выбор такого платья весьма логичен.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 10 Січ 2018 р. о 11:56 PST

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