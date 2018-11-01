Парни гуляют. Юрий Горбунов показал фото с сыном

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с поклонниками новым снимком, на котором изображен со своим сыном.

48-летний ведущий шоу Танцы со звездами опубликовал на своей странице в Instagram семейное фото с маленьким сыном Иваном от коллеги и супруги, украинской телеведущей Кати Осадчей. Снимок был сделан во время прогулки в лесу.

«Парни гуляют», - подписал фото Горбунов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #хлопцігуляють Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 1 Ноя 2018 в 3:48 PDT

Ранее Горбунов опубликовал совместное селфи с Осадчей, на котором его супруга изображена без макияжа.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая узаконили свои отношения в 2017 году. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван. Осадчая также воспитывает сына Илью от бизнесмена и бывшего народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 27 Окт 2018 в 10:51 PDT

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