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Парни гуляют. Юрий Горбунов показал фото с сыном

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Юрий Горбунов показал фото с подросшим сыном
© Instagram

Юрий Горбунов показал фото с подросшим сыном

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с поклонниками новым снимком, на котором изображен со своим сыном.

48-летний ведущий шоу Танцы со звездами опубликовал на своей странице в Instagram семейное фото с маленьким сыном Иваном от коллеги и супруги, украинской телеведущей Кати Осадчей. Снимок был сделан во время прогулки в лесу.

«Парни гуляют», - подписал фото Горбунов.

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#хлопцігуляють

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Ранее Горбунов опубликовал совместное селфи с Осадчей, на котором его супруга изображена без макияжа.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая узаконили свои отношения в 2017 году. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван. Осадчая также воспитывает сына Илью от бизнесмена и бывшего народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

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