Парни гуляют. Юрий Горбунов показал фото с сыном

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с поклонниками новым снимком, на котором изображен со своим сыном.
48-летний ведущий шоу Танцы со звездами опубликовал на своей странице в Instagram семейное фото с маленьким сыном Иваном от коллеги и супруги, украинской телеведущей Кати Осадчей. Снимок был сделан во время прогулки в лесу.
«Парни гуляют», - подписал фото Горбунов.
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Ранее Горбунов опубликовал совместное селфи с Осадчей, на котором его супруга изображена без макияжа.
Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая узаконили свои отношения в 2017 году. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван. Осадчая также воспитывает сына Илью от бизнесмена и бывшего народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука.
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