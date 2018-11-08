Парень Матери драконов. Эмилию Кларк заметили на прогулке с новым бойфрендом

Актрису Эмилию Кларк, которая приобрела популярность благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале Игра престолов, заметили в компании нового бойфренда. Пара мило прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса.
Новым избранником 32-летней актрисы стал 35-летний режиссер и сценарист Чарли Макдауэлл.
Кларк и Макдауэлл косвенно подтвердили свои отношения в октябре, разместив в своих аккаунтах в соцсетях одну и ту же фотографию с пляжа в день рождения Эмилии.
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Теперь, чуть более недели спустя, их заметили в обществе друг друга, гуляющих, обнимающихся и целующихся.
Актриса и режиссер были одеты неброско, в обычную повседневную одежду: Эмилия - в свитер-оверсайз и джинсы, а Чарли - черные джинсы и футболку, и зеленую рубашку.
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Эмилия ранее встречалась с другими известными голливудскими актерами: Кори Майклом Смитом, Сетом Макфарлейном, Джеймсом Франко. Между тем, Чарли, который является сыном голливудских звезд Мэри Стинбурген и Малкольма Макдауэлла, ранее имел отношения с Руни Марой.
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