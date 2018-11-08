На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Парень Матери драконов. Эмилию Кларк заметили на прогулке с новым бойфрендом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Эмилия Кларк
Фото: Getty Images

Эмилия Кларк

Актрису Эмилию Кларк, которая приобрела популярность благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале Игра престолов, заметили в компании нового бойфренда. Пара мило прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса.

Новым избранником 32-летней актрисы стал 35-летний режиссер и сценарист Чарли Макдауэлл.

Кларк и Макдауэлл косвенно подтвердили свои отношения в октябре, разместив в своих аккаунтах в соцсетях одну и ту же фотографию с пляжа в день рождения Эмилии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @emilia_clarke

Теперь, чуть более недели спустя, их заметили в обществе друг друга, гуляющих, обнимающихся и целующихся.

Актриса и режиссер были одеты неброско, в обычную повседневную одежду: Эмилия - в свитер-оверсайз и джинсы, а Чарли - черные джинсы и футболку, и зеленую рубашку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от maci ???? (@khaleesiclarke)

Эмилия ранее встречалась с другими известными голливудскими актерами: Кори Майклом Смитом, Сетом Макфарлейном, Джеймсом Франко. Между тем, Чарли, который является сыном голливудских звезд Мэри Стинбурген и Малкольма Макдауэлла, ранее имел отношения с Руни Марой.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в  Facebook

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове