Парень Матери драконов. Эмилию Кларк заметили на прогулке с новым бойфрендом

Актрису Эмилию Кларк, которая приобрела популярность благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале Игра престолов, заметили в компании нового бойфренда. Пара мило прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса.

Новым избранником 32-летней актрисы стал 35-летний режиссер и сценарист Чарли Макдауэлл.

Кларк и Макдауэлл косвенно подтвердили свои отношения в октябре, разместив в своих аккаунтах в соцсетях одну и ту же фотографию с пляжа в день рождения Эмилии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke 24 Окт 2018 в 12:35 PDT

Теперь, чуть более недели спустя, их заметили в обществе друг друга, гуляющих, обнимающихся и целующихся.

Актриса и режиссер были одеты неброско, в обычную повседневную одежду: Эмилия - в свитер-оверсайз и джинсы, а Чарли - черные джинсы и футболку, и зеленую рубашку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от maci ???? (@khaleesiclarke) 5 Ноя 2018 в 12:13 PST

Эмилия ранее встречалась с другими известными голливудскими актерами: Кори Майклом Смитом, Сетом Макфарлейном, Джеймсом Франко. Между тем, Чарли, который является сыном голливудских звезд Мэри Стинбурген и Малкольма Макдауэлла, ранее имел отношения с Руни Марой.

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