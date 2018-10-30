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Отметила 51-летие. Джулия Робертс снялась в яркой фотоистории

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Робертс отметила 51-летие
© Entertainment Weekly

Робертс отметила 51-летие

В воскресенье, 28 октября голливудская актриса Джулия Робертс отметила 51-летие. В честь своего дня рождения кинозвезда снялась в яркой фотоистории для американского журнала Entertainment Weekly.

Робертс появилась на страницах издания в фэнтезийных вечерних платьях с пышными юбками. Съемки фотосета проходили в нью-йоркском отеле Beekman Hotel под руководством известного американского фотографа Картера Смита.

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Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

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Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

В интервью с Entertainment Weekly Робертс говорила преимущественно о своем новом проекте - веб-сериале канала Amazon Возвращение домой, в котором сыграла главную роль. По признанию актрисы, участие в проекте стало для нее неожиданным экспериментом. Робертс также сообщила, что столкнулась с новым опытом, так как ранее даже не могла предположить, что сериальная индустрия так сильно отличается от киноиндустрии.

«С этим проектом все сложилось так, будто это один целостный паззл. Все детали совпали. Это абсолютно новый опыт для меня», - сообщила она.

Робертс также призналась, что не строит планов на будущее в отношении карьеры и не исключила того, что может уйти из кино.

«Я не знаю. Может быть я уже завершила карьеру? Может, мне уже пора уйти из кино. Я пока не строю никаких планов», - заявила актриса.

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