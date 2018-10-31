Отец ребенка? Светлану Лободу сняли на видео с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном

Лобода появилась на публике с предполагаемым мужем и отцом младшей дочки Тиллем Линдеманном

Украинская певица Светлана Лобода выписалась из больницы после срочной операции на почке.

Из больницы артистку забрал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, отношения с которым она не комментирует. Отметим, это первое совместное видео звезд после появления в прессе слухов о том, что Линдеманн является отцом ее младшей дочки Тильды.

Издание Super опубликовало в Сети видео, сделанное возле Боткинской больницы в Москве, на котором Лобода запечатлена со своим предполагаемым возлюбленным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Звезд (@instastarsnews) 30 Окт 2018 в 1:40 PDT

Отметим, 36-летняя артистка недавно попала в больницу прямо с репетиции – во время исполнения танцевального номера она почувствовала резкую боль и упала в обморок на сцене, после чего ее экстренно госпитализировали с подозрением на обструкцию почки.

Медики подтвердили диагноз Лободы, после чего ей пришлось перенести срочную операцию на почке. По данным представителей звезды, ее ближайшие концерты перенесены на январь 2019 года.

Российские СМИ также сообщают, что после выписки певица отправилась в один из московских ресторанов вместе с Линдеманном и своей старшей дочкой Евангелиной. В ролике видно, как Лобода выходит из ресторана вместе с музыкантом и дочерью, которую он держит за руку.

Напомним, в день своего рождения 18 октября Лобода опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото с двумя дочками Тильдой и Евой.

На фото видна только макушка Тильды, родившейся в 24 мая этого года, а также мужская рука, которая обнимает ребенка и Лободу. На безымянном пальце левой руки у певицы заметно обручальное кольцо с крупным бриллиантом, а на безымянном пальце руки неопознанного мужчины – золотое обручальное кольцо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 18 Окт 2018 в 1:45 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook