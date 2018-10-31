Отец ребенка? Светлану Лободу сняли на видео с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном

Украинская певица Светлана Лобода выписалась из больницы после срочной операции на почке.
Из больницы артистку забрал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, отношения с которым она не комментирует. Отметим, это первое совместное видео звезд после появления в прессе слухов о том, что Линдеманн является отцом ее младшей дочки Тильды.
Издание Super опубликовало в Сети видео, сделанное возле Боткинской больницы в Москве, на котором Лобода запечатлена со своим предполагаемым возлюбленным.
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Отметим, 36-летняя артистка недавно попала в больницу прямо с репетиции – во время исполнения танцевального номера она почувствовала резкую боль и упала в обморок на сцене, после чего ее экстренно госпитализировали с подозрением на обструкцию почки.
Медики подтвердили диагноз Лободы, после чего ей пришлось перенести срочную операцию на почке. По данным представителей звезды, ее ближайшие концерты перенесены на январь 2019 года.
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Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем! . Наши партнеры, с большим трудом, нашли новые даты встречи: концерт запланированный к проведению 25 октября, переносится на 17 января 2019г. концерт запланированный к проведению 26 октября, переносится на 18 января 2019г. концерт, запланированный к проведению 28 октября, переносится на 20 января 2019г. если вы не сможете посетить наши концерты в январе, вы имеете возможность сдать билет. Все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена. Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!
Российские СМИ также сообщают, что после выписки певица отправилась в один из московских ресторанов вместе с Линдеманном и своей старшей дочкой Евангелиной. В ролике видно, как Лобода выходит из ресторана вместе с музыкантом и дочерью, которую он держит за руку.
Напомним, в день своего рождения 18 октября Лобода опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото с двумя дочками Тильдой и Евой.
На фото видна только макушка Тильды, родившейся в 24 мая этого года, а также мужская рука, которая обнимает ребенка и Лободу. На безымянном пальце левой руки у певицы заметно обручальное кольцо с крупным бриллиантом, а на безымянном пальце руки неопознанного мужчины – золотое обручальное кольцо.
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