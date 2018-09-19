От ушей. Оля Полякова показала фигуру в дерзком мини

Украинская певица Оля Полякова показала длинные ноги в дерзком мини-платье.

34-летняя звезда опубликовала в Instagram новые снимки, сделанные накануне в одном из киевских торговых центров во время конкурса двойников Поляковой и пародий на нее.

На фото певица позирует в коротком платье цвета металлик, обнажающем ее стройные длинные ноги:

«Добрый вечер)))) какая нога лучше правая или левая?», - обратилась к поклонникам звезда.

Полякова также показала победительницу конкурса и поблагодарила всех участниц:

«Знакомьтесь, новая Оля Полякова! Шпилька - победительница шоу двойников! Я лично в восторге от проекта! Надеюсь, что конкурс пародий станет ежегодным и с каждым разом будет все ярче и зрелищнее! Спасибо всем, кто поддержит эту идею, особенная благодарность участникам и зрителям. Это было круто!», - сообщила она.

В комментариях к снимкам поклонники восхитились фигурой Поляковой:

«Вот это ноги!», «Восхищаюсь Вами, Оля. Очень красивая фигура», «Ваши ноги мечта любого мужчины», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 18 Сен 2018 в 4:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 19 Сен 2018 в 12:25 PDT

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