Оставляю паркет богиням танцпола. Маша Ефросинина прокомментировала уход из Танцев со звездами

Телеведущая Мария Ефросинина, которая в последнем эфире покинула шоу Танцы со звездами, прокомментировала свое решение.

В своем Instagram Ефросинина опубликовала видео с прощальной речью, а также сопроводила его коротким комментарием.

"Вчера я сказала все, что чувствовала. Однако вы отправили за эту ночь мне такую колоссальную волну поддержки, что я теперь навсегда буду жить с верой, что любовь людей не купишь", - написала ведущая.

В опубликованном фрагменте видео Ефросинина говорит, что шла на шоу, чтобы испытать свои силы и побороть многие страхи. "Я с совершенно чистым сердцем отставляю это шоу", - говорит она.

"Я оставляю этот паркет богиням танцпола. И я очень надеюсь, что в этом проекте победит все-таки честность", - добавила Ефросинина.

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