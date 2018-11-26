Ошиблись праздником. Украинские звезды отметили День матери в России

Украина отмечает день матери вместе со всем миром во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на 13 мая.

Вчера, 25 ноября, День матери отмечали в России. Некоторые украинские звезды решили тоже поздравить своих мам. Ани Лорак, Вера Брежнева, сын Софии Ротару Руслан Евдокименко, Маша Фокина, Жанна Бадоева и другие опубликовали фото свои детские фото с матерями и своими детьми, признаваясь в любви к матерям.

Ани Лорак

Вера Брежнева

Руслан Евдокименко

Светлана Лобода

Маша Фокина

Жанна Бадоева

Анна Седокова

Читайте также:

Сегодня в Украине отмечают День матери

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram