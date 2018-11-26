Ошиблись праздником. Украинские звезды отметили День матери в России

Украина отмечает день матери вместе со всем миром во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на 13 мая.
Вчера, 25 ноября, День матери отмечали в России. Некоторые украинские звезды решили тоже поздравить своих мам. Ани Лорак, Вера Брежнева, сын Софии Ротару Руслан Евдокименко, Маша Фокина, Жанна Бадоева и другие опубликовали фото свои детские фото с матерями и своими детьми, признаваясь в любви к матерям.
Ани Лорак
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Пусть все детки и мамы будут здоровы и счастливы! С Днём Матери! #mothersday
Вера Брежнева
Руслан Евдокименко
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День Мамы! А у кого самая лучшая Мама?! Правильно! У меня! С праздником, @sofiarotaru.official ????????❤️
Светлана Лобода
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@russkoe_radio @urgantcom @ssvetlakov ???????? мамочка готова...☺️ с ДНЕМ МАТЕРИ ????
Маша Фокина
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А вот и мы:))???? Красавица-мамуля и я:)))) С Днём мамочки❤️Пусть они будут рядом????????
Жанна Бадоева
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Доброе утро))) Сегодня особенный день в каждой семье ❤ Возьмите телефон или загляните в гости к самому дорогому человеку - маме???? И поблагодарите за все то, что она для вас сделала. Скажите о том, как скучаете, любите и счастливы!!! Это простые, но очень важные слова для каждой мамы!!!)))) А я, в свою очередь, поздравляю всех мам с этим теплым праздником!!!! Цените, любите, уважайте и оберегайте себя и свою семью ???? Кто уже поздравил свою маму? Оставляйте ❤ в комментариях
Анна Седокова
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С Днем Мамы всех нас, Любимые ❤️ Это такое счастье ))))) Конечно, иногда нам кажется, что у кого-то дети идеальнее , лучше учатся, сильнее любят, но настоящая жизнь, она же другая. Вот мой сын очень любит есть собачий корм. Мы ревем иногда с Алинкой @lalina_one из-за друг друга, злимся, а потом часами обнимаемся, но она мой неиссякаемый источник знаний! А Моничка не может быть с нами ;( Жизнь она не конфетно цветочная, но зато настоящая! И я точно знаю, что идти по этой прекрасной дороге жизни намного легче, когда тебя крепко обнимают маленькие ручки ))) Все будет хорошо . Ничего не бойтесь !!! И никого не слушайте ❤️
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