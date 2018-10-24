Опять уже не холостой. Сергей Шнуров подтвердил свадьбу и показал молодую жену

Шнуров тайно женился на молодой возлюбленной и подтвердил брак в Instagram

Солист группы Ленинград Сергей Шнуров подтвердил слухи о свадьбе с 26-летней возлюбленной Ольгой Абрамовой.

45-летний рок-музыкант, о свадьбе которого заговорили после появления в прессе видеоролика из ЗАГСа, опубликовал на своей странице в Instagram романтичное фото с новой женой. В подписи к снимку, который набрал свыше 200 тысяч лайков, Шнуров подтвердил, что «уже не холостой».

По данным инсайдеров, свадебное торжество пара решила не устраивать и ограничилась скромной росписью во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Напомним, в августе Шнуров развелся с женой Матильдой, которая в интервью подтвердила, что бракоразводный процесс был завершен. Ольга Абрамова стала четвертой женой музыканта.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook