Опять уже не холостой. Сергей Шнуров подтвердил свадьбу и показал молодую жену

Солист группы Ленинград Сергей Шнуров подтвердил слухи о свадьбе с 26-летней возлюбленной Ольгой Абрамовой.
45-летний рок-музыкант, о свадьбе которого заговорили после появления в прессе видеоролика из ЗАГСа, опубликовал на своей странице в Instagram романтичное фото с новой женой. В подписи к снимку, который набрал свыше 200 тысяч лайков, Шнуров подтвердил, что «уже не холостой».
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Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.
По данным инсайдеров, свадебное торжество пара решила не устраивать и ограничилась скромной росписью во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.
Напомним, в августе Шнуров развелся с женой Матильдой, которая в интервью подтвердила, что бракоразводный процесс был завершен. Ольга Абрамова стала четвертой женой музыканта.
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Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участья. Если даже за все вам — усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство... Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы.
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