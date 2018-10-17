Опасная. Надежда Мейхер показала фото без макияжа

Украинская певица Надежда Мейхер опубликовала в Instagram новое селфи.
На снимке, сделанном за рулем автомобиля, экс-участница золотого состава группы ВИА Гра появилась без макияжа.
В подписи к фото 36-летняя Мейхер рассказала о любви к своей машине, которую назвала «верным железным конем»:
«Мой верный «железный конь»... Если бы он мог говорить, мне бы пришлось его сжечь. Сколько всего он знает обо мне... Ни один человек, даже самый близкий, не ведает и не видывал то, что ОН!!!! Отчасти именно поэтому у меня никогда не было, нет, и не будет водителя. Ну, и конечно тяга к уединению, да хотя бы в машине, переезжая из пункта А в пункт В, С, D и т.д», - написала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях к селфи без мейк-апа фолловеры назвали Мейхер красивой и опасной женщиной:
«Грациозная и опасная», «Потрясающая женщина», «Очень красивая», - пишут в Сети.
Ранее Мейхер заинтриговала поклонников снимком, сделанным на съемках своего нового клипа. На фото певица позирует в объятиях троих мужчин.
«Д’Артаньян-ша , и три мушкетера. Готовим премьеру», - написала звезда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Эталон женской красоты. Надежда Мейхер покорила поклонников лицом без макияжа
- Надежда Мейхер, Оля Полякова и Лилия Подкопаева на грандиозном показе Couture de Fleur SS17
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования