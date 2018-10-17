Опасная. Надежда Мейхер показала фото без макияжа

Украинская певица Надежда Мейхер опубликовала в Instagram новое селфи.

На снимке, сделанном за рулем автомобиля, экс-участница золотого состава группы ВИА Гра появилась без макияжа.

В подписи к фото 36-летняя Мейхер рассказала о любви к своей машине, которую назвала «верным железным конем»:

«Мой верный «железный конь»... Если бы он мог говорить, мне бы пришлось его сжечь. Сколько всего он знает обо мне... Ни один человек, даже самый близкий, не ведает и не видывал то, что ОН!!!! Отчасти именно поэтому у меня никогда не было, нет, и не будет водителя. Ну, и конечно тяга к уединению, да хотя бы в машине, переезжая из пункта А в пункт В, С, D и т.д», - написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 16 Окт 2018 в 6:49 PDT

В комментариях к селфи без мейк-апа фолловеры назвали Мейхер красивой и опасной женщиной:

«Грациозная и опасная», «Потрясающая женщина», «Очень красивая», - пишут в Сети.

Ранее Мейхер заинтриговала поклонников снимком, сделанным на съемках своего нового клипа. На фото певица позирует в объятиях троих мужчин.

«Д’Артаньян-ша , и три мушкетера. Готовим премьеру», - написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 15 Окт 2018 в 12:39 PDT

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