Они делают наше будущее счастливым. Определены самые крутые женщины 2018 года

Американский журнал InStyle определил самых крутых женщин 2018 года.
Рейтинг The Badass 50 накануне был опубликован на официальном сайте издания. Комментируя рейтинг, главный редактор InStyle Лора Браун заявила, что в него вошли «жесткие, бескомпромиссные и последовательные женщины, которые делают будущее счастливым».
Она также добавила, что планирует сделать рейтинг ежегодным и посвящать один из номеров InStyle блистательным женщинам, которые изменили мир.
«Эти женщины вызывают восхищение. Они смелые и эффектные. Они – наше будущее», - добавила Браун.
В рейтинг вошли знаменитые актрисы, режиссеры, телеведущие, журналисты, медики, политики, активистки и представительницы других профессий. Первое место заняла одна из самых ярких личностей протестного движения в США Эмма Гонсалес – 18-летняя студентка, возглавившая движение #neveragain против бесконтрольной продажи оружия в США после того, как пережила стрельбу в своей школе.
На второй позиции расположилась американская телеведущая Кэти Курик, в то время как тройку лидеров в рейтинге замкнула целая команда волевых и талантливых женщин – свыше 300 голливудских актрис, агентов, сценаристок и режиссеров, инициировавших движение Time’s Up против домогательств на рабочем месте.
For our first-ever Badass Women™ Issue, we’re unveiling The Badass 50, a list of women who are just that: badass. Outspoken and confident, these women are our future. What makes a badass? “A badass woman stands up for herself, is confident, and is not afraid to challenge the hierarchy, the patriarchy, or conventional thinking,” proclaims @KatieCouric, one of the many amazing women on the list. Swipe through to read their quotes and see the full list of 50 at the link in bio. #BadassWomenIssue #InStyleBadassWomen
Рейтинг топ-10 самых крутых женщин 2018 года выглядит следующим образом:
- Эмма Гонсалес, активистка
- Кэти Курик, телеведущая
- Time’s Up, движение против домогательств на рабочем месте
- Джейн Гудолл, приматолог, этолог и антрополог, посол мира ООН
- Пэтти Дженкинс, режиссер и сценарист
- Сару Джейараман, адвокат
- Ченнинг Данги, телепродюсер, президент American Broadcasting Company
- Джанет Мок, трансгендерная активистка, телеведущая и писательница
- Мора Хили, адвокат
- Джоди Кантор и Меган Тви, журналисты
В рейтинг также вошли голливудская актриса Эмма Уотсон, автор серии романов о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг, чилийская актриса-трансгендер Даниэла Вега, американская хип-хоп певица Карди Би, автор Рассказа служанки канадская писательница Маргарет Этвуд, американский дипломат и политический деятель Мадлен Олбрайт и другие.
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