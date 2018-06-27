Они делают наше будущее счастливым. Определены самые крутые женщины 2018 года

Впервые за всю историю существования журнала InStyle его редакция составила рейтинг самых крутых женщин в мире

Американский журнал InStyle определил самых крутых женщин 2018 года.

Рейтинг The Badass 50 накануне был опубликован на официальном сайте издания. Комментируя рейтинг, главный редактор InStyle Лора Браун заявила, что в него вошли «жесткие, бескомпромиссные и последовательные женщины, которые делают будущее счастливым».

Она также добавила, что планирует сделать рейтинг ежегодным и посвящать один из номеров InStyle блистательным женщинам, которые изменили мир.

«Эти женщины вызывают восхищение. Они смелые и эффектные. Они – наше будущее», - добавила Браун.

В рейтинг вошли знаменитые актрисы, режиссеры, телеведущие, журналисты, медики, политики, активистки и представительницы других профессий. Первое место заняла одна из самых ярких личностей протестного движения в США Эмма Гонсалес – 18-летняя студентка, возглавившая движение #neveragain против бесконтрольной продажи оружия в США после того, как пережила стрельбу в своей школе.

На второй позиции расположилась американская телеведущая Кэти Курик, в то время как тройку лидеров в рейтинге замкнула целая команда волевых и талантливых женщин – свыше 300 голливудских актрис, агентов, сценаристок и режиссеров, инициировавших движение Time’s Up против домогательств на рабочем месте.

Рейтинг топ-10 самых крутых женщин 2018 года выглядит следующим образом:

Эмма Гонсалес, активистка Кэти Курик, телеведущая Time’s Up, движение против домогательств на рабочем месте Джейн Гудолл, приматолог, этолог и антрополог, посол мира ООН Пэтти Дженкинс, режиссер и сценарист Сару Джейараман, адвокат Ченнинг Данги, телепродюсер, президент American Broadcasting Company Джанет Мок, трансгендерная активистка, телеведущая и писательница Мора Хили, адвокат Джоди Кантор и Меган Тви, журналисты

В рейтинг также вошли голливудская актриса Эмма Уотсон, автор серии романов о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг, чилийская актриса-трансгендер Даниэла Вега, американская хип-хоп певица Карди Би, автор Рассказа служанки канадская писательница Маргарет Этвуд, американский дипломат и политический деятель Мадлен Олбрайт и другие.

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