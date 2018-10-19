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Она целует тебя. Ани Лорак спела об измене мужа и поделилась новым гламурным снимком

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Лорак представила символичный сингл на фоне слухов о разводе
© Instagram

Лорак представила символичный сингл на фоне слухов о разводе

Украинская певица Ани Лорак представила новую песню, предположительно спев об измене мужа.

Премьера нового лирического хита артистки под названием Сон состоялась на фоне слухов о разводе с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

По мнению фанов Лорак, новая композиция посвящена мужу, которого ранее засняли в одном из киевских караоке-клубов вместе с любовницей, киевской тусовщицей Яной Беляевой.

В тексте песни Лорак обращается к возлюбленному со словами «Я видела сон, в котором она целует тебя. Прошу об одном, чтобы он не оказался вещим». В данной фразе поклонники звезды увидели скрытое послание Налчаджиоглу, сообщив об этом в комментариях к видеоролику с отрывком песни на странице Лорак в Instagram. Примечательно, что некоторые фолловеры певицы подтвердили, что неоднократно видели ее мужа в компании девушек:

«Сон все-таки вещий», «Крик души!», «Видела Мурата в Феймосе года два назад в компании девушек, и некоторых из них он.. Обнимал.. Не честный он человек», - пишут в Сети.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

После премьеры песни Лорак поделилась с подписчиками новым гламурным снимком, на котором изображена в банном халате, с ярким вечерним макияжем и роскошными украшениями. В подписи к кадру артистка обратилась к поклонникам с вопросом:

«Доброе утро. А какие сны снятся вам?», - написала она.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

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