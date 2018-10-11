Оксана Марченко покидает проект Танцы со звездами

Телеведущая Оксана Марченко сообщила, что покидает проект Танцы со звездами.

Причина такого решения в том, что на репетиции во время подготовки к прямым эфирам она сломала два ребра, написала Марченко в Facebook.

"Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, принимала обезболивающее и, сцепив зубы, продолжала репетировать. Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, ставила себе еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала... Перед эфирами все повторялось: болеутоляющие - и я снова могла танцевать и работать. Сегодня мне не больно, но из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецидивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. А я не могу и не хочу работать вполсилы", - написала Марченко.

"До последнего времени об этой истории никто не знал, но сегодня я хочу быть искренней. Я победила свою боль, свои страхи и неуверенность. Мною гордится моя семья, мои родители, друзья, и я от всего сердца хочу их поблагодарить за поддержку и любовь. Я также благодарна всем тем, кто болел за меня всей душой и поддерживал. Поверьте, это и ваша победа", - добавила ведущая.

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