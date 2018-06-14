Одиночество сделало меня сильной. Ники Минаж снялась в фотосессии Карла Лагерфельда и рассказала о личной жизни

Американская певица Ники Минаж стала главной героиней июльского номера модного глянца Elle.

Для нового номера издания 35-летняя звезда снялась в новой фотосессии вместе с креативным директором модного дома Chanel, который также выступил фотографом съемки.

Помимо ярких кадров, на которых рэп-звезда позировала в стильных образах из новых коллекций таких премиальных марок, как Nini Ricci, Fendi и Alexandre Vauthier, на страницах июльского Elle появилось интервью, в котором Минаж рассказала о «саунде» нового студийного альбома, а также затронула тему личной жизни.

«Я вижу, как истинные иконы меняют музыку, рискуют, пробуют новый саунд. Те вещи, которые делают мои коллеги, кажутся слишком простыми для меня. Но по своей сути я настоящий перфекционист, поэтому все то, что кажется слишком простым, заставляет меня чувствовать себя немного виноватой. В моей жизни наступил тот момент, когда мне пришлось заново искать себя. Мне пришлось заново найти себя, как рэп-артиста. И сейчас мне кажется, что мой новый альбом станет лучшим альбомом года», - говорит она.

Минаж также рассказала о расставании с женихом, рэпером Миком Миллом, с которым была обручена и планировала свадьбу. По признанию певицы, одиночество и отсутствие романтических отношений после разрыва сделало ее сильной:

«Одиночество сделало меня сильной и влиятельной. Меня сделал сильной тот факт, что я молодая женщина, которой не нужен мужчина для денег. Мне не нужен мужчина для карьеры. Мне никогда не приходилось спать с кем-то, чтобы получить новые возможности в своей работе. Мне никогда не приходилось спать с кем-то для того, чтобы заключить контракт с рекординговой студией. На меня никогда никто не оказывал давления. Я просыпаюсь, когда хочу, хожу на шопинг когда хочу. Это вдохновляет», - призналась она.

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