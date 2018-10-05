Обманула весь мир. Поклонники усомнились в отсутствии филлеров в губах Кайли Дженнер

Поклонники Дженнер предположили, что она так и не удалила филлеры из губ

Новые фото и видео американской звезды реалити-шоу Кайли Дженнер, накануне опубликованные в Instagram, оказались в центре скандала.

В частности, кадры, сделанные во время съемок рекламной фотосессии новых помад ее бьюти-бренда Kylie Cosmetics, заставили поклонников усомниться в правдивости слов звезды, которая ранее сообщила об удалении филлеров из губ.

Ранее Дженнер подтвердила, что избавилась от наполнителя для локальных инъекций, используемых в контурной пластике губ, вернув им естественную форму.

«Я избавилась от всех филеров», - написала звезда.

Впрочем, по мнению поклонников Дженнер, ее пухлые губы на новых рекламных снимках свидетельствуют о том, что звезда так и не решилась на столь смелый шаг.

«А говорила, что удалила все филлеры», «Губы какими были, такими и остались», «Судя по этому видео, все филлеры на месте», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 4 Окт 2018 в 4:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 4 Окт 2018 в 11:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 4 Окт 2018 в 11:52 PDT

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