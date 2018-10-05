Обманула весь мир. Поклонники усомнились в отсутствии филлеров в губах Кайли Дженнер

Новые фото и видео американской звезды реалити-шоу Кайли Дженнер, накануне опубликованные в Instagram, оказались в центре скандала.
В частности, кадры, сделанные во время съемок рекламной фотосессии новых помад ее бьюти-бренда Kylie Cosmetics, заставили поклонников усомниться в правдивости слов звезды, которая ранее сообщила об удалении филлеров из губ.
Ранее Дженнер подтвердила, что избавилась от наполнителя для локальных инъекций, используемых в контурной пластике губ, вернув им естественную форму.
«Я избавилась от всех филеров», - написала звезда.
Впрочем, по мнению поклонников Дженнер, ее пухлые губы на новых рекламных снимках свидетельствуют о том, что звезда так и не решилась на столь смелый шаг.
«А говорила, что удалила все филлеры», «Губы какими были, такими и остались», «Судя по этому видео, все филлеры на месте», - пишут в Сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Есть, что показать. Кайли Дженнер опубликовала фото в бикини
- Тысячи комментариев и миллионы лайков. Кайли Дженнер опубликовала новое фото с дочкой
- Я не даю негативу входить в мою жизнь. Кайли Дженнер дала интервью об известности и рождении дочери в молодом возрасте
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования