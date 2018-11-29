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Мелания зажгла. Первая леди на открытии главной елки США

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Мелания Трап официально дала старт подготовки к рождеству.

Мелания Трап официально дала старт подготовки к рождеству.

Вчера, 28 ноября, в Вашингтоне на Национальной аллее, что перед Белым домом установили главную рождественкую ель страны.

Мелания Трамп загжла огни на большой елке и официально дала старт подготовке к Рождеству.

Впервые рождественскую елку на Национальной аллее установил президент Калвин Кулидж в 1923 году. Зажигание огней на елке – важная официальная церемония. Это приятная обязанность первой леди государства.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: ЕРА

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