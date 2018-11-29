Мелания зажгла. Первая леди на открытии главной елки США

Вчера, 28 ноября, в Вашингтоне на Национальной аллее, что перед Белым домом установили главную рождественкую ель страны.
Мелания Трамп загжла огни на большой елке и официально дала старт подготовке к Рождеству.
Tonight, President Trump and First Lady Melania Trump lit the National Christmas Tree in President's Park on the Ellipse! pic.twitter.com/rYMaOfaxgd— The White House (@WhiteHouse) 28 листопада 2018 р.
Впервые рождественскую елку на Национальной аллее установил президент Калвин Кулидж в 1923 году. Зажигание огней на елке – важная официальная церемония. Это приятная обязанность первой леди государства.
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