Новый скандал. Vogue Arabia разместил на обложку саудовскую принцессу

Журнал Vogue Arabia снова выпустил номер с провокационной обложкой. Ранее в сети Интернет споры вызвали обложки с участием Джиджи Хадид и Рианны.

В этот раз суровую критику пользователей вызвала обложка с фотографией саудовской принцессы Хайфы бинт Абдуллы аль-Сауд, которая сидит за рулем красного кабриолета.

Такое фото было выбрано в знак приветствия отмены Саудовской Аравией запрета на получение женщинами водительских прав. Этот шаг является частью общей кампании осовременивания, в рамках которой в апреле страна сняла свой запрет на кинотеатры, а фильм Черная пантера стал первым показанным в стране фильмом за последние 35 лет.

«В этом месяце Королевство Саудовская Аравия садит женщин на кресло водителя - и мы тоже», - объяснил журнал в своем объявлении об обложке. Новый номер «восхваляет женщин Королевства и их широкие достижения», - добавил журнал.

Однако запрет, который будет отменен 24 июня, по-прежнему применяется в стране, и в конце мая были задержаны, по меньшей мере, шесть активистов защиты прав женщин.

Хайфа бинт Абдулла аль-Сауд - дочь покойного короля Фейсала, который правил страной с 1964 по 1975 год. В интервью изданию принцесса говорит: «В нашей стране есть некоторые консерваторы, которые боятся перемен. Для многих это все, что они знают. Лично я поддерживаю эти изменения с большим энтузиазмом».

Но пользователи Twitter не восприняли серьезно слова Хайфы, чья семья частично была ответственна за запрет.

«@VogueArabia рассказывает неправильную историю», - написал один активист, сопроводив свой пост изображением обложки Vogue и изображением, в котором голова принцессы Хайфы была заменена лицом активистки.

«Вы, наверное, шутите. Принцесса украшает обложку Vogue Arabia, а @azizayousef @Saudiwoman @LoujainHathloul и другие женщины-активистки, которые неустанно трудились, чтобы снять запрет на вождение, томятся в тюрьме», - написал репортер The Telegraph.

