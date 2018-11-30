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Новый дизайн. Как будет выглядеть Золотой глобус в 2019 году

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Голливудская ассоциация прессы представила новый дизайн статуэтки 76-й церемонии награждения.

Голливудская ассоциация прессы представила новый дизайн статуэтки 76-й церемонии награждения.

У обновленной награды  больше не будет мраморной подставки.

Как сообщает Hollywood Reporter, Голливудская ассоциация иностранной прессы показала новый дизайн награды. Статуэтка дебютирует на 76-й церемонии награждения Золотой глобус 6 января 2019 года.

Одно из самых заметных изменений в трофее – отсутствие квадратной мраморной подставки, вместо нее теперь металлическая подставка цилиндрической формы.

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An exciting new look for the Golden Globes. #hfpa #work #proud #goldenglobes #january #bringiton

Публикация от Adam Tanswell (@adamtans)

Новый трофей сделан из цинка, латуни и бронзы и весит 3,53 кг, что на 1,04 кг больше, чем прошлогодний трофей.

Кроме того статуэтка несколько больше в размерах – в прошлом году она была высотой 27,3 см, учитывая подставку, и шириной 8,89 см, в этом году она, учитывая подставку, 21,29 высотой и 9,52 см шириной.

Дизайн статуэтки меняют не первый раз. Так, в 2009 году Голливудская ассоциация иностранной прессы добавила статуэтке мраморную подставку и более прочный металлический глобус. Композитор Александр Деспла также заметил, что его прошлогодняя награда за фильм Форма воды отличается цветом от Золотого глобуса, который он получил в 2007 года.

А пока весь мир замер в ожидании, когда 6 декабря Золотой глобус объявит номинации.

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