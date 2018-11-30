Новый дизайн. Как будет выглядеть Золотой глобус в 2019 году

У обновленной награды больше не будет мраморной подставки.
Как сообщает Hollywood Reporter, Голливудская ассоциация иностранной прессы показала новый дизайн награды. Статуэтка дебютирует на 76-й церемонии награждения Золотой глобус 6 января 2019 года.
Одно из самых заметных изменений в трофее – отсутствие квадратной мраморной подставки, вместо нее теперь металлическая подставка цилиндрической формы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
An exciting new look for the Golden Globes. #hfpa #work #proud #goldenglobes #january #bringiton
Новый трофей сделан из цинка, латуни и бронзы и весит 3,53 кг, что на 1,04 кг больше, чем прошлогодний трофей.
Кроме того статуэтка несколько больше в размерах – в прошлом году она была высотой 27,3 см, учитывая подставку, и шириной 8,89 см, в этом году она, учитывая подставку, 21,29 высотой и 9,52 см шириной.
Дизайн статуэтки меняют не первый раз. Так, в 2009 году Голливудская ассоциация иностранной прессы добавила статуэтке мраморную подставку и более прочный металлический глобус. Композитор Александр Деспла также заметил, что его прошлогодняя награда за фильм Форма воды отличается цветом от Золотого глобуса, который он получил в 2007 года.
А пока весь мир замер в ожидании, когда 6 декабря Золотой глобус объявит номинации.
- Читайте также:
Золотой глобус 2019. Дочь Идриса Эльбы назначили амбассадором церемонии
Опра Уинфри, Николь Кидман и другие. Вдохновляющие речи знаменитостей со сцены церемонии Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2018: Лучшие наряды знаменитостей на красной дорожке церемонии
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования