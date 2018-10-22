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Новая глава. Шарлиз Терон снялась в рекламе культового J'Adore Dior

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Терон снялась в рекламе нового аромата Dior
© Dior

Терон снялась в рекламе нового аромата Dior

Голливудская актриса Шарлиз Терон продолжает сотрудничество с французским брендом Christian Dior и появляется в главной роли в рекламе нового аромата J’adore Absolu.

Накануне на официальном YouTube канале Dior было опубликовано несколько тизеров рекламного ролика, в котором 43-летняя Терон появляется обнаженной.

Полная версия мини-фильма, посвященного новому аромату, будет представлена 28 октября, отмечается в подписи к видео.

«Скоро… Новая вселенная. Настоящее торжество, посвященное женщине. Совсем скоро Dior откроет новую невероятную главу», - сообщают в Christian Dior.

Отметим, многолетнее сотрудничество Dior J'Adore и Шарлиз Терон началось в 2011 году. С тех пор актриса является бессменным лицом парфюмов семьи J’adore.

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Публикация от Dior Parfums (@diorparfums)

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Публикация от Dior Parfums (@diorparfums)

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