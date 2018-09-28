Ностальгирует. Даша Астафьева показала себя в молодости

Украинская певица, солистка группы NikitA Даша Астафьева опубликовала в Instagram раритетное фото из личного архива, сделанное 13 лет назад.
33-летняя звезда решила напомнить, как выглядела в 20 лет. На фото Астафьева изображена с длинными темными волосами в леопардовом платье.
«Просто хотела напомнить о себе двадцатилетней... Есть тут кто меня еще такой помнит?», - обратилась к фолловерам певица.
В ответ на снимок поклонники Астафьевой отметили, что в любом образе и возрасте она выглядит потрясающе:
«Время не властно над тобой. Ты становишься только прекрасней», «Красотка!», «Не изменилась», - пишут в Сети.
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Кроме того, Астафьева показала несколько снимков, на которых изображена со своей коллегой, солисткой группы Не Ангелы Славой Каминской. На одном из опубликованных кадров к певицам присоединился Павел Зибров.
«Ангелы Зиброва?», - шутливо отметили поклонники Астафьевой в комментариях к снимку.
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