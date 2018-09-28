Ностальгирует. Даша Астафьева показала себя в молодости

Украинская певица, солистка группы NikitA Даша Астафьева опубликовала в Instagram раритетное фото из личного архива, сделанное 13 лет назад.

33-летняя звезда решила напомнить, как выглядела в 20 лет. На фото Астафьева изображена с длинными темными волосами в леопардовом платье.

«Просто хотела напомнить о себе двадцатилетней... Есть тут кто меня еще такой помнит?», - обратилась к фолловерам певица.

В ответ на снимок поклонники Астафьевой отметили, что в любом образе и возрасте она выглядит потрясающе:

«Время не властно над тобой. Ты становишься только прекрасней», «Красотка!», «Не изменилась», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 27 Сен 2018 в 2:42 PDT

Кроме того, Астафьева показала несколько снимков, на которых изображена со своей коллегой, солисткой группы Не Ангелы Славой Каминской. На одном из опубликованных кадров к певицам присоединился Павел Зибров.

«Ангелы Зиброва?», - шутливо отметили поклонники Астафьевой в комментариях к снимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 27 Сен 2018 в 2:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Сен 2018 в 11:04 PDT

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