Николь Кидман впервые станет бабушкой

50-летняя австралийская актриса Николь Кидман готовится к пополнению в семье. Как сообщает Іn Touch, 25-летняя приемная дочь актрисы Изабелла собирается усыновить ребенка.

Как известно, Николь Кидман удочерила Изабеллу Джейн в 90-х годах, когда была замужем за Томом Крузом. После развода пары в 2001 году девочка осталась с отцом.

Однако со временем Изабелла отдалилась от обоих родителей и на свою свадьбу, которая состоялась в 2015 году, не пригласила ни Круза, ни Кидман.

Но сейчас приемная дочь возобновила общение с матерью и, по сообщениям инсайдеров, обратилась к Николь Кидман, когда захотела усыновить ребенка. Видимо, Изабелла вдохновилась примером собственных родителей и решила взять малыша из детского дома.

"У Изабеллы большое сердце. Она хочет дать малышу шанс, который когда-то выпал ей. Однако в этом процессе важную роль сыграла и Николь. Она поддержала решение дочери", – поделился инсайдер.

По сообщениям СМИ, Николь Кидман не просто планирует помочь дочери с документами для усыновления, но и намерена приобрести для Изабеллы и ее супруга Макса Паркера большой особняк.

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