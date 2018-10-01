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Невеста впервые. Гвинет Пэлтроу вышла замуж

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Невеста впервые. Гвинет Пэлтроу вышла замуж
Фото: gwynethpaltrow / Instagram

46-летняя оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж за своего бойфренда, продюсера Брэда Фелчака. Свадьба состоялась в доме актрисы в Хэмптонсе (Нью-Йорк).

Это была первая свадьба Пэлтроу, поскольку с отцом своих детей, музыкантом Крисом Мартином она так и не узаконила отношения, пишет Daily Mail.

Мартин, с которым актриса была в отношениях с 2003 до 2016 года, предпочел посещению свадьбы выступление на фестивале в Нью-Йорке, в двух часах езда от дома Пэлтроу.

Согласно информации СМИ, на свадьбе Пэлтроу и Фелчака была много знаменитостей: Стивен Спилберг с супругой, Кэмерон Диаз, Роберт Дауни-младший и многие другие.

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Диаз прибыла в дом подруги рано утром, чтобы помочь ей подготовиться к важному дню. «Кэмерон была очень взволнована свадьбой Гвинет. Гвинет держала ее в курсе всех изменений и спрашивала советов при планировании», - говорит источник.

Торжественная церемония прошла под аркой с цветами и фонариками, расположенной под деревом на заднем дворе дома Пэлтроу.

Также сообщается, что Стивен Спилберг снимал большую часть свадьбы с помощью портативной видеокамеры.

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