Невеста впервые. Гвинет Пэлтроу вышла замуж

46-летняя оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж за своего бойфренда, продюсера Брэда Фелчака. Свадьба состоялась в доме актрисы в Хэмптонсе (Нью-Йорк).

Это была первая свадьба Пэлтроу, поскольку с отцом своих детей, музыкантом Крисом Мартином она так и не узаконила отношения, пишет Daily Mail.

Мартин, с которым актриса была в отношениях с 2003 до 2016 года, предпочел посещению свадьбы выступление на фестивале в Нью-Йорке, в двух часах езда от дома Пэлтроу.

Согласно информации СМИ, на свадьбе Пэлтроу и Фелчака была много знаменитостей: Стивен Спилберг с супругой, Кэмерон Диаз, Роберт Дауни-младший и многие другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 30 Сен 2018 в 12:55 PDT

Диаз прибыла в дом подруги рано утром, чтобы помочь ей подготовиться к важному дню. «Кэмерон была очень взволнована свадьбой Гвинет. Гвинет держала ее в курсе всех изменений и спрашивала советов при планировании», - говорит источник.

Торжественная церемония прошла под аркой с цветами и фонариками, расположенной под деревом на заднем дворе дома Пэлтроу.

Также сообщается, что Стивен Спилберг снимал большую часть свадьбы с помощью портативной видеокамеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TeamDowney1965 (Suzie Q') (@team_downey_1965) 29 Сен 2018 в 5:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rob Lowe (@robloweofficial) 29 Сен 2018 в 9:38 PDT

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