Что скрывать. Кортни Кардашьян поделилась откровенными фото

На этой неделе мы писали, что Кортни Кардашьян стала героиней январского номера мексиканской версии журнала GQ.
Сегодня Кортни опубликовала в своем Instagram сексуальные фото с бэкстейджа съемки для мексиканского издания. На одном снимке звезда позирует в кружевном черном боди, а на другом — в черном бюстгальтере и полупрозрачном эротическом белье. А также селфи перед зеркалом для мейкапа.
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Behind the scenes from my shoot for @gqmexico and #GQLatinAmerica December/January covers. On newsstands today.
Поклонники звезды отметили в комментариях, что она в отличной форме, не смотря на то, что у Кортни Кардашьян трое детей и в следующем году ей исполнится 40 лет.
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