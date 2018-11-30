Что скрывать. Кортни Кардашьян поделилась откровенными фото

На этой неделе мы писали, что Кортни Кардашьян стала героиней январского номера мексиканской версии журнала GQ.

Сегодня Кортни опубликовала в своем Instagram сексуальные фото с бэкстейджа съемки для мексиканского издания. На одном снимке звезда позирует в кружевном черном боди, а на другом — в черном бюстгальтере и полупрозрачном эротическом белье. А также селфи перед зеркалом для мейкапа.

Поклонники звезды отметили в комментариях, что она в отличной форме, не смотря на то, что у Кортни Кардашьян трое детей и в следующем году ей исполнится 40 лет.

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