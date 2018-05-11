Неизвестный проник в дом Рианны в Голливуде

Рианны в это время дома не оказалось

26-летний мужчина был арестован после того, как ворвался в дом популярной исполнительницы Рианны в Голливуде в четверг, сообщил Департамент полиции Лос-Анджелеса.

Как сообщает NBC News со ссылкой на полицию, поп-звезды, чье настоящее имя Робин Фенти, не было дома во время взлома.

Люди вызвали полицию, заметив неизвестного человека, покидавшего резиденцию Рианны.

Фото: ЕРА

Пока неясно, как долго мужчина находился там, возможно, он провел в доме всю ночь, сказала полиция.

26-летний мужчина был доставлен в местную тюрьму.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook