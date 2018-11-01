Не стареет. Потап восхитился полубнаженной Джей Ло и поставил ее всем в пример

На своей страничке в инстаграм Потап опубликовал фото полуобнаженной Джей Ло из новой фотосессии в журнале InStyle, заметив, что она идеально выглядит в 50 лет.

«50, ребята» - написал в своем посте Потап.

Переглянути цей допис в Instagram 50 ребята ...50 .... #jlo Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 31 Жов 2018 р. о 8:18 PDT

Это фото с ноябрьской фотосессии Дженнифер Лопес для журнала InStyle. Уже более 25 лет Джей Ло находится на верхушке славы, а в июле следующего года ей исполнится 50 лет, а сейчас в прокат выходит новый фильм с ее участием Начни сначала (в Украине его можно будет посмотреть вначале 2019 года).

Фото: Anthony Maule/InStyle

Ее героиня Майя неожиданно получает работу в крупной компании и получает возможность доказать окружающим, что творческие способности важнее диплома и в любом возрасте можно начать все сначала.

В каком-то смысле история героини перекликается с историей самой Лопес – за четверть века она пережила множество взлетов и падений, благодаря чему сейчас она понимает себя намного лучше. Мать двух 10-летних близнецов (ее бывший муж Марк Энтони), она ежедневно медитирует, совмещает работу актрисы, музыканта, продюссера и судьи в риэлити-шоу, а также выступает в Вегасе. С момента успеха первого фильма с ее участием (Селена, 1997 год) Дженнифер Лопес как завелась, так и по сей день сохраняет сверхчеловеческий темп.

Фото: Anthony Maule/InStyle

И вовсе не собирается стареть. Журналист InStyle, бравший интервью у Дженнифер, отметил, что выглядит она лет на 30, и сложно, глядя на нее, рассуждать на тему преимуществ возраста и мудрости. И дело даже не в безупречной коже и блестящих волосах. В своей статье он признался, что попытался поговорить с ней, ощущает ли она какие-то признаки старения, ведь ей скоро 50, такие как забывчивость, потеря энергии. Нет и еще раз нет. Тем не менее, Лопез призналась, что в последнее время она ловит себя на том, что щуриться, когда ищет что-то в телефон, и, похоже, ей придется скоро заказывать очки. И что иногда чувствует боль в пояснице. И что сейчас она добавила в свое расписание силовые тренировки, так как стала терять мышечную массу из-за того, что много танцует. Она призналась, что хорошо выглядит благодаря привычкам, которые помогают замедлить старость: не употребляет кофе, не пьет алкоголь и много спит. «Я забочусь о своем здоровье и это по мне видно», - отметила она.

Фото: Anthony Maule/InStyle

Фото, которое так восхитило Потапа – Дженнифер Лопес в накидке Valentino Haute Couture - по настроению перекликается с ее выходом на красную дорожку Грэмми в зеленом платье с глубоким декольте Versace 18 лет назад.

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