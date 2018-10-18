На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Стала мумией. Как продюсер Лободы поздравила певицу с днем рождения

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Продюсер Лободы Нателла Крапивина поздравила Светлану с днем рождения
Фото: Instagram @natellakrapivina

Продюсер Лободы Нателла Крапивина поздравила Светлану с днем рождения

36-летней Светлане Лободе продолжают поступать поздравления. Своеобразно поздравила с днем рождения подопечную ее продюсер – Нателла Крапивина.

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы поздравила свою подопечную своеобразным фото, где она в костюме мумии. Среди множества теплых слов, комплементов и пожеланий в адрес своей артистки, Крапивина пожелала ей «сильного мужчину, в котором есть и благородство, и отвага любить такую женщину», а в том, что касается творчества она «пригрозила», что «мы еще даже не начинали» и посоветовала «пристегните ремни»!

Переглянути цей допис в Instagram

я неслучайно выбрала именно это фото. я себе на нем нравлюсь???? с днем рождения, мой друг, мой артист, мой вечный пинок под зад, мой боевой товарищ и полевой командир!) нет смысла желать тебе в день рождения. потому что я желаю тебе каждый день! твое здоровье, счастье, успехи - мои в той же степени! мы просто идем вместе по этой непростой, но такой невероятной жизни и радуемся, что однажды нашли друг друга. я очень хочу, чтобы рядом с тобой всегда был сильный мужчина, в котором есть и благородство и отвага любить такую женщину как ты. а что касается нашего творчества, то мы еще даже не начинали???? так что пристегните ремни!???? @lobodaofficial ❤️ #сднемрождения #мамакиллер #королевамать

Допис, поширений Natella Krapivina (@natellakrapivina)

 

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

 

 

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове