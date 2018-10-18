Стала мумией. Как продюсер Лободы поздравила певицу с днем рождения

36-летней Светлане Лободе продолжают поступать поздравления. Своеобразно поздравила с днем рождения подопечную ее продюсер – Нателла Крапивина.

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы поздравила свою подопечную своеобразным фото, где она в костюме мумии. Среди множества теплых слов, комплементов и пожеланий в адрес своей артистки, Крапивина пожелала ей «сильного мужчину, в котором есть и благородство, и отвага любить такую женщину», а в том, что касается творчества она «пригрозила», что «мы еще даже не начинали» и посоветовала «пристегните ремни»!

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