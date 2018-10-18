Стала мумией. Как продюсер Лободы поздравила певицу с днем рождения

36-летней Светлане Лободе продолжают поступать поздравления. Своеобразно поздравила с днем рождения подопечную ее продюсер – Нателла Крапивина.
Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы поздравила свою подопечную своеобразным фото, где она в костюме мумии. Среди множества теплых слов, комплементов и пожеланий в адрес своей артистки, Крапивина пожелала ей «сильного мужчину, в котором есть и благородство, и отвага любить такую женщину», а в том, что касается творчества она «пригрозила», что «мы еще даже не начинали» и посоветовала «пристегните ремни»!
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я неслучайно выбрала именно это фото. я себе на нем нравлюсь???? с днем рождения, мой друг, мой артист, мой вечный пинок под зад, мой боевой товарищ и полевой командир!) нет смысла желать тебе в день рождения. потому что я желаю тебе каждый день! твое здоровье, счастье, успехи - мои в той же степени! мы просто идем вместе по этой непростой, но такой невероятной жизни и радуемся, что однажды нашли друг друга. я очень хочу, чтобы рядом с тобой всегда был сильный мужчина, в котором есть и благородство и отвага любить такую женщину как ты. а что касается нашего творчества, то мы еще даже не начинали???? так что пристегните ремни!???? @lobodaofficial ❤️ #сднемрождения #мамакиллер #королевамать
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