Названа самая красивая женщина мира по версии журнала People

Ежегодно популярный американский журнал People выпускает спецномер "Самые красивые". В 2018 году самой красивой женщиной в мире стала 38-летняя певица Пинк.

Вместе со своими детьми – шестилетней дочерью Уиллоу Сейдж и годовалым сыном Джеймсоном Муном – Пинк украсила обложку издания и дала небольшое интервью.

Одним из своих лучших качеств Пинк считает отличное чувство юмора. Также певица отмечает, что то, что люди стали оценивать других людей за то, кем они есть, а не как они выглядят внешне – это здорово. "Мне нравится, что наше восприятие красоты перевернулось с ног на голову", – говорит Пинк, – "Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя".

© People

В рамках интервью Пинк рассказала о том, что значит быть родителем:

"Проблема воспитания детей заключается в том, что вы никогда не можете предугадать, сработает ли то, что вы делаете, или нет. Порой меня полностью обескураживает ситуация, когда в моей голове решение проблемы выглядит идеально, но дочь смотрит на меня с недоумением".

Несмотря на то, что Пинк считает собственное детство счастливым, она, все же, признается, что ее родители постоянно работали, а время она проводила преимущественно с братом.

Став матерью, Пинк старается установить другую модель общения родителей с детьми – быть более привязанными друг к другу. Певица считает, что самое главное — это чтобы ваши дети знали, что могут на вас рассчитывать, что вы всегда будешь там, где это необходимо.

Напомним, в прошлые годы обладательницами звания самой красивой женщины по версии People становились Джулия Робертс, Дженнифер Энистон, Сандра Буллок, Люпита Нионго, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопез и другие знаменитости.

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