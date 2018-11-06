Назван самый сексуальный мужчина мира из ныне живущих

Журнал People назвал имя самого сексуального мужчины мира из ныне живущих. Им стал звезда сериала Лютер – Идрис Эльба.

Ежегодно журнал People определяет самого сексуального мужчину мира из ныне живущих. В этом году это почетное звание досталось 46-летнем британскому актеру Идрису Эльбе.

Фото: David Burton

В интервью журналу People Эльба так прокомментировал свое новое звание: «Первое, что я подумал: «Да ладно, нет. В самом деле?» Я пошел посмотреть на себя в зеркало: «Да, сегодня ты такой сексуальный…», - сказал я себе. А если честно, то да, это приятный сюрприз. Мысль о том, что я стал самым сексуальным мужчиной мира из ныне живущих тешит мое самолюбие».

Эльба – 33 человек, получивший почетное звание Самый сексуальный мужчина мира по версии журнала People. Первым стал 29-летний Мел Гибсон в далеком 1985 году. В прошлом году это звание досталось американскому кантри-исполнителю Блейку Шелтону.

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