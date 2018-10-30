Настю Каменских раскритиковали за откровенное селфи

Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором продемонстрировала сексуальные формы.
31-летнюю артистку, которую ранее критиковали за публикацию чрезмерно откровенных снимков, осудили и на этот раз. В частности, фолловеры назвали пикантный снимок, сделанный в Майами, на котором Каменских хвастается обнаженными ягодицами, вульгарным и пошлым.
«Красивая, но зачем так откровенно?», «Как тебе не стыдно!», «Это вульгарно, дизлайк», «Хватит попу показывать, ты достала», «Пошлятина», - пишут в Сети.
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В подписи к снимку Каменских добавила хэштег #попакакуким, намекая на то, что обладает формами более сексуальными, чем у знаменитой Ким Кардашьян. Однако пользователи Сети отметили, что фигура украинской артистки далека от идеала:
«И не мечтай, далеко до Ким», «Не идеальная попа», «Спешу тебя расстроить, попа у тебя совсем не как у Ким», - пишут фолловеры.
Напомним, ранее Потап рассказал об отношениях с Каменских, заявив, что не является продюсером ее проекта NK и принимает участие в его развитии исключительно «по любви».
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