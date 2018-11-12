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Каменских, Монатик и Осадчая. Депутат Запорожского горсовета устроила грандиозное празднование своего 30-летия

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Ревчук отмечала 30-летие под выступление Монатика
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Ревчук отмечала 30-летие под выступление Монатика

Депутат Запорожского городского совета от фракции БПП и член комиссии по вопросам экологии Ольга Ревчук устроила грандиозную вечеринку по случаю своего 30-летия.

Празднование дня рождения проходило в элитном ресторане Monica Bellucci в Запорожье. На личном празднике Ревчук публику развлекали популярные украинские звезды. В частности, на юбилее выступили Настя Каменских, Монатик, а также группа НеАнгелы, в то время как ведущими вечера стали Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов.

Фееричное празднование дня рождения Ревчук возмутило пользователей соцсетей, которые отметили, что по количеству приглашенных звезд шоу-бизнеса громкая вечеринка почти превзошла день города.

Отметим, о празднике стало известно после того, как украинские звезды опубликовали в Instagram серию снимков, сделанных в Запорожье. Свежие кадры привлекли внимание жителей города, которые решили выяснить, зачем украинские артисты приехали в Запорожье.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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Публикация от Горлина Юлия (@julia_gorlina)

Информацию о том, что Каменских, Монатик, Осадчая и другие звезды выступили на юбилее Ревчук подтвердила тележурналистка Ольга Максимова, которая на своей странице в Facebook сообщила, что провела небольшое расследование:

«Кто ж именинник? Буряк? Брыль? Прокурорские? Судьи? Оказалось, что все намного проще. Так свой день рождения празднует Ольга Ревчук», - написала Максимова.

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