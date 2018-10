Нашла себя. Певица Шинейд О’Коннор приняла ислам и сменила имя

Ирландская певица и композитор, известная не только песне Nothing Compares 2 U, но и по скандалам, которые сопровождали ее музыкальную карьеру, объявила о том, что сменила имя и религию, и опубликовала фото в хиджабе.

«Я ищу убежища у Аллаха, находясь среди невежественных», - написала в своем твиттер певица Шинейд О’Коннор, год назад сменившая имя на Магда Давитт. Теперь ее зовут Шухада Давитт. Ирландская певица объявила, что перешла в ислам.

«Сообщаю все, что я горжусь тем, что стала мусульманкой. Это естественное завершение пути для человека, изучающего теологию. Любое изучение Священного Писания приводит к исламу. Любые другие священные писания теряют свою актуальность. Мне дадут новое имя. Это имя Шухада».

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 жовтня 2018 р.

«Ин ша’а Ллах», - написала певица в своем твиттер и опубликовала несколько фото в хиджабе. (Это ритуальное молитвенное восклицание, произносимое в знак смирения мусульманина перед волей Аллаха).

I keep getting the Arabic words wrong!! I’m so sorry!! I’ll get them right eventually. In sha Allah https://t.co/DVzkDcjuJU — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 25 жовтня 2018 р.

Это подтвердил на своей страничке в твиттер Муххамад Умар аль-Кадри, Имам и глава Ирландского мусульманского интеграционного совета.

Также Шухада Давитт показала, как она тренируется петь Азан.

Here is my 1st attempt at singing the Azan. I got some pronouncition wrong because emotions took me from my page... but there’ll be hundreds of others onstage to come ... https://t.co/vDFyheqOOc — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 жовтня 2018 р.

Все в том же твиттер она написала: «Большое спасибо вам моим братьям и сестрам-мусульманам, которые так любезно приветствовали меня сегодня в Умме (общине). Вы не можете представить себе, как много означает для меня Ваше внимание».

Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can’t begin to imagine how much your tenderness means to me ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 25 жовтня 2018 р.

Напоминаем, в прошлом году Шинейд О’Коннор, страдавшая от тяжелой формы биполярного расстройства, опубликовала на своей страничке в facebook обращение с просьбой о помощи в борьбе с одиночеством и депрессией, всецело завладевшими ею.

