Наполовину разрушен. Джерард Батлер опубликовал видео своего дома, пострадавшего от пожаров в Калифорнии

Популярный актер Джерард Батлер вернулся в свой дом после вынужденной эвакуации из-за вспыхнувших в Калифорнии пожаров и обнаружил его «наполовину разрушенным».

Батлер опубликовал в своем Instagram селфи, сделанное на фоне сгоревших строения и припаркованного рядом автомобиля.

«Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Тяжелые времена для Калифорнии. Вдохновлен, как всегда, мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных», - написал актер и призвал соотечественников материально поддерживать пожарную службу.

В сториз Батлер опубликовал видео того, что осталось от его дома. «Добро пожаловать в мой дом в Малибу! Он наполовину разрушен», - говорит он в записи и показывает обгоревшие остатки вокруг.

Также в разрушительных пожарах пострадали и коллеги известного актера. В частности, дом исполнителя Робина Тика полностью сгорел. Певец сообщил, что он, его подруга и двое его детей «в безопасности и окружены друзьями и семьей», и поблагодарил пожарных.

Среди эвакуированных были Орландо Блум, Алисса Милано, Леди Гага, дизайнер Донна Каран.

Лесные пожары в Южной Калифорнии убили двух человек и уничтожили по меньшей мере 177 домов. Возгорание началось в четверг вечером и направилось в сторону Малибу и Тихого океана, из-за чего была проведена эвакуация в Малибу, Калабасасе, Агура-Хиллз и других близлежащих районах.

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