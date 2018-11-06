Накачала. Ольга Бузова удивила фанов кубиками пресса

Певица, телеведущая и звезда реалити-шоу Дом 2 Ольга Бузова удивила фанов своим плоским животом с кубиками пресса.
32-летняя звезда решила похвастаться своими достижениями в спортзале и опубликовала в Instagram новый снимок, на котором приподняв футболку демонстрирует кубики пресса.
В подписи к фото Бузова сообщила, что плоский живот – результат регулярных репетиций перед ее шоу Принимай меня.
«И днем и ночью готовлюсь к своему шоу #Принимайменя. Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока все тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты - вырисовывается красивый рельеф. Пойду дальше учить движения», - написала звезда.
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В комментариях фаны певицы, как восхищаются ее прессом, так и критикуют ее за «мужские» мышцы:
«Очень классный пресс накачала», «Мужик! Ой, Оля», «Как у мужика», «Не слушайте никого, крутой живот», - пишут в Сети.
Напомним, ранее Бузову раскритиковали за неудачный кадр, на котором фолловеры перепутали ее плечо с грудью.
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