Накачала. Ольга Бузова удивила фанов кубиками пресса

Певица, телеведущая и звезда реалити-шоу Дом 2 Ольга Бузова удивила фанов своим плоским животом с кубиками пресса.

32-летняя звезда решила похвастаться своими достижениями в спортзале и опубликовала в Instagram новый снимок, на котором приподняв футболку демонстрирует кубики пресса.

В подписи к фото Бузова сообщила, что плоский живот – результат регулярных репетиций перед ее шоу Принимай меня.

«И днем и ночью готовлюсь к своему шоу #Принимайменя. Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока все тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты - вырисовывается красивый рельеф. Пойду дальше учить движения», - написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 6 Ноя 2018 в 1:44 PST

В комментариях фаны певицы, как восхищаются ее прессом, так и критикуют ее за «мужские» мышцы:

«Очень классный пресс накачала», «Мужик! Ой, Оля», «Как у мужика», «Не слушайте никого, крутой живот», - пишут в Сети.

Напомним, ранее Бузову раскритиковали за неудачный кадр, на котором фолловеры перепутали ее плечо с грудью.

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