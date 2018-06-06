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Начинающий архитектор. Канье Уэст разработал проект универсального жилища

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Канье Уэст решил заняться архитектурой
Фото: Jalil Peraza

Канье Уэст решил заняться архитектурой

Месяц назад репер Канье Уэст анонсировал запуск архитектурного бюро в рамках своей дизайнерской фирмы. В Instagram появились первые снимки разработанного проекта жилища - YEEZY Home.

"Мы ищем архитекторов и промышленных дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше", - написал тогда в своем посте в Twitter Канье.

"Схема дома, выполненного из заводского бетона, созданная в сотрудничестве с Петрой Кустрин, Джалилом Пераза, Канье Уэстом, Нейком Скуфка", - гласит подпись к фото, на котором изображен минималистский двор, окруженный стенами, копирующий аскетическую эстетику штаб-квартиры YEEZY в Калабасасе (Лос-Анджелес), пишет archinect.com.

Изображениями поделился дизайнер и бывший партнер Канье Уэста Джалил Пераза.

На снимках также можно наблюдать ультраминималистическую кухню с латунными и бетонными поверхностями, а также лаконичный внутренний дворик.

Фото: Jalil Peraza

Фото: Jalil Peraza

Фото: Jalil Peraza

 

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