Начинающий архитектор. Канье Уэст разработал проект универсального жилища

Месяц назад репер Канье Уэст анонсировал запуск архитектурного бюро в рамках своей дизайнерской фирмы. В Instagram появились первые снимки разработанного проекта жилища - YEEZY Home.

"Мы ищем архитекторов и промышленных дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше", - написал тогда в своем посте в Twitter Канье.

we’re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We’re looking for architects and industrial designers who want to make the world better