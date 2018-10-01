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На Притулу похож. Ольга Фреймут опубликовала семейное фото с мужем

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Фреймут показала селфи с мужем
© Instagram

Фреймут показала селфи с мужем

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором изображена со своим супругом, генеральным директором Нового канала Владимиром Локотко.

На новом снимке 36-летняя телезвезда позирует без макияжа, демонстрируя темные круги под глазами. В комментариях к фото пользователи Сети отметили, что Фреймут выглядит уставшей и даже болезненной.

«Синяки под глазами… я смотрю последние фото, что-то она какая-то старая», «Фреймут какая-то очень уставшая», «Вам повезло, что он вас любит такую - с синяками под глазами, бледную и непривлекательную. Но это временно, увы», - пишут в Сети.

Кроме того, поклонники Фреймут прокомментировали внешность ее супруга, назвав его «Притулой в молодости».

«Ой, я сначала подумала, что это Притула», «Притула в молодости!», «Мне он на Притулу похож», «Тоже всматривалась в фото, пока поняла, что это все-таки не Притула», - пишут в комментариях.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Напомним, накануне Фреймут получила травму во время съемок ток-шоу Оля. В частности, во время записи программы с певицей Tayanna ведущая упала с вращающегося кресла-карусели и травмировала спину.

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Сьогодні на зйомках @oliashow сильно пошкодила спину. @tayanna_reshetnyak , пробач, що змусила тебе хвилюватися .

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

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