На Дарницком мосту. Майли Сайрус прилетела в Киев на съемки нового клипа

Известная американская певица Майли Сайрус прилетела в Киев. По данным ряда украинских СМИ, здесь артистка снимает свой новый клип.
О том, что мировая знаменитость побывала в украинской столице стало известно из соцсетей, где появилось несколько снимков, а также видеороликов, сделанных на Дарницком мосту во время съемок.
UPDATE: Miley was spotted filming in UKRAINE ????????#MileyIsComing pic.twitter.com/vxiLCTksTi— Miley Cyrus Access (@MileyAccess_) 27 октября 2018 г.
—Miley fue vista en Kyiv, Ucrania, filmando algo... Aparentemente Mark Ronson también está allí. #MileyCyrus #Smilers https://t.co/6LvQV7xI8h pic.twitter.com/kV0xbmfFP0— Hechos Miley Cyrus (@HechosMMCC) 27 октября 2018 г.
Сообщается, что из-за съемок нового видео в минувший уикенд полиция перекрыла въезд на мост со стороны Днепровской набережной, а также со стороны Печерского района.
По словам очевидцев, певица посетила несколько столичных ресторанов, где отведала блюда украинской кухни – борщ и блины.
О том, что Сайрус посетила Киев свидетельствуют и снимки стилиста артистки Алексея Бишопа, который накануне опубликовал на своей странице в Instagram фото из украинской столице.
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Кроме того, в Сети отмечают, что вместе с Сайрус в Киев прилетел Марк Ронсон.
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Майли Сайрус и Марк Ронсон на съемках клипа в Киеве (Украина). #mileycyrus#майлисайрус
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