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На Дарницком мосту. Майли Сайрус прилетела в Киев на съемки нового клипа

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Майли Сайрус поела борща и сняла новый клип в Киеве
© Getty Images

Майли Сайрус поела борща и сняла новый клип в Киеве

Известная американская певица Майли Сайрус прилетела в Киев. По данным ряда украинских СМИ, здесь артистка снимает свой новый клип.

О том, что мировая знаменитость побывала в украинской столице стало известно из соцсетей, где появилось несколько снимков, а также видеороликов, сделанных на Дарницком мосту во время съемок.

Сообщается, что из-за съемок нового видео в минувший уикенд полиция перекрыла въезд на мост со стороны Днепровской набережной, а также со стороны Печерского района.

По словам очевидцев, певица посетила несколько столичных ресторанов, где отведала блюда украинской кухни – борщ и блины.

О том, что Сайрус посетила Киев свидетельствуют и снимки стилиста артистки Алексея Бишопа, который накануне опубликовал на своей странице в Instagram фото из украинской столице.

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Публикация от Aleksey Bishop (@aleksey_oleg)

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Публикация от Hechos Miley Cyrus (@hechosmileycyrus)

Кроме того, в Сети отмечают, что вместе с Сайрус в Киев прилетел Марк Ронсон.

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Майли Сайрус и Марк Ронсон на съемках клипа в Киеве (Украина). #mileycyrus#майлисайрус

Публикация от Yours Idols (@yoursidols)

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