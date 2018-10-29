Мужу можно. Юрий Горбунов показал селфи Кати Осадчей без макияжа

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал совместное фото со своей супругой, телезвездой и моделью Катей Осадчей на личной странице в Instagram.

Ведущий популярного шоу Танцы со звездами поделился с поклонниками селфи, на котором изображен с женой. Снимок, на котором Осадчая позирует без макияжа, был сделан накануне в Киеве. В частности, Горбунов отметил в качестве геолокации один из столичных жилых кварталов на Печерске, и лаконично подписал снимок хэштегом #суббота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #субота Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 27 Окт 2018 в 10:51 PDT

Фолловеры бурно отреагировали на совместное фото телезвезд и даже нашли сходство между супругами.

«Вы стали похожи друг на друга!», «Какие вы красивые, ну и, конечно, очень похожи», «Настоящая семья, даже похожи друг на друга», «Очень гармоничная пара», - пишут пользователи в Instagram.

Отметим, Горубнов также поделился с поклонниками селфи, на котором изображен с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Фото было сделано за кулисами шоу Танцы со звездами 2018 . Напомним, вчера вечером, 28 октября украинский коллектив выступил в прямом эфире шоу со своим новым хитом Коханці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сьогодні на #танціззірками наші гості -гурт @the_hardkiss Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 28 Окт 2018 в 10:08 PDT

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