Мужу можно. Юрий Горбунов показал селфи Кати Осадчей без макияжа

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал совместное фото со своей супругой, телезвездой и моделью Катей Осадчей на личной странице в Instagram.
Ведущий популярного шоу Танцы со звездами поделился с поклонниками селфи, на котором изображен с женой. Снимок, на котором Осадчая позирует без макияжа, был сделан накануне в Киеве. В частности, Горбунов отметил в качестве геолокации один из столичных жилых кварталов на Печерске, и лаконично подписал снимок хэштегом #суббота.
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Фолловеры бурно отреагировали на совместное фото телезвезд и даже нашли сходство между супругами.
«Вы стали похожи друг на друга!», «Какие вы красивые, ну и, конечно, очень похожи», «Настоящая семья, даже похожи друг на друга», «Очень гармоничная пара», - пишут пользователи в Instagram.
Отметим, Горубнов также поделился с поклонниками селфи, на котором изображен с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Фото было сделано за кулисами шоу Танцы со звездами 2018 . Напомним, вчера вечером, 28 октября украинский коллектив выступил в прямом эфире шоу со своим новым хитом Коханці.
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