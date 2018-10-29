Мужчина крепкой закалки. Орладно Блум принял ванну со льдом

Американский актер Орландо Блум с головой окунулся в ванну со льдом, полежал под водой, на несколько секунд задержав дыхание, и не замерз.
Ice ice baby – процитировал Орландо Блум знаменитый хит 90-х – Vanilla Ice, описав видео с купанием в ванне со льдом в своем посте в instatgram. Закаляется на зиму или на спор?
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