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Мужчина крепкой закалки. Орладно Блум принял ванну со льдом

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"Мозг не замерз?" - уточняют подписчики instagram Орландо Блума.

"Мозг не замерз?" - уточняют подписчики instagram Орландо Блума.

Американский актер Орландо Блум с головой окунулся в ванну со льдом, полежал под водой, на несколько секунд задержав дыхание, и не замерз.

Ice ice baby – процитировал Орландо Блум знаменитый хит 90-х – Vanilla Ice, описав видео с купанием в ванне со льдом в своем посте в instatgram. Закаляется на зиму или на спор?

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ice ice baby ☃️ @xptlife @lairdhamiltonsurf

Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

 

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