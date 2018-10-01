Моя надежда, моя любовь. Вера Брежнева показала взрослую дочь

Украинская певица Вера Брежнева поздравила свою старшую дочь с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Накануне 36-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram трогательное черно-белое фото, на котором изображена с 17-летней дочерью Софией.

Семейный снимок Брежнева приурочила к празднованию дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который православные христиане традиционно отмечают 30 сентября.

«Моя надежда, моя любовь, моя София. Сегодня наши именины. И единственный день, когда София - мама Веры)) Поздравляем всех девушек, у кого тоже сегодня праздник. Силы духа, силы веры, силы любви всем нам», - подписала фото звезда.

В комментариях к снимку поклонники Брежневой отметили невероятное сходство мамы и дочки:

«Как же вы похожи! Красавицы», «Мамина копия», «Какая она взрослая! Вы очень похожи», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 30 Сен 2018 в 9:14 PDT

Отметим, накануне Брежневу раскритиковали за опубликованный артворк, на котором певица изображена с покойным политическим лидером и главой СССР Леонидом Брежневым.

«Хорошее чувство юмора у автора артворка», - подписала фотоколлаж звезда.

В комментариях поклонники назвали фото «жутким» и «неуместным»:

«Че за юмор тошнотный?», «Коляска на гроб модернизированный похожа», «Жуткое фото, вообще не смешно. Живые, мертвые», «Глупая шутка – живого к мертвому клеить», – пишут в комментариях.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook