Моя надежда, моя любовь. Вера Брежнева показала взрослую дочь

Украинская певица Вера Брежнева поздравила свою старшую дочь с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Накануне 36-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram трогательное черно-белое фото, на котором изображена с 17-летней дочерью Софией.
Семейный снимок Брежнева приурочила к празднованию дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который православные христиане традиционно отмечают 30 сентября.
«Моя надежда, моя любовь, моя София. Сегодня наши именины. И единственный день, когда София - мама Веры)) Поздравляем всех девушек, у кого тоже сегодня праздник. Силы духа, силы веры, силы любви всем нам», - подписала фото звезда.
В комментариях к снимку поклонники Брежневой отметили невероятное сходство мамы и дочки:
«Как же вы похожи! Красавицы», «Мамина копия», «Какая она взрослая! Вы очень похожи», - пишут в Сети.
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Отметим, накануне Брежневу раскритиковали за опубликованный артворк, на котором певица изображена с покойным политическим лидером и главой СССР Леонидом Брежневым.
«Хорошее чувство юмора у автора артворка», - подписала фотоколлаж звезда.
В комментариях поклонники назвали фото «жутким» и «неуместным»:
«Че за юмор тошнотный?», «Коляска на гроб модернизированный похожа», «Жуткое фото, вообще не смешно. Живые, мертвые», «Глупая шутка – живого к мертвому клеить», – пишут в комментариях.
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