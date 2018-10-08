Моя любовь. Ани Лорак показала трогательное фото с дочкой

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым семейным фото, на котором изображена со своей дочерью Софией.

40-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок, на котором позирует в объятиях своей дочери. Фото певица трогательно подписала «Моя любовь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 7 Окт 2018 в 11:25 PDT

Снимок был опубликован на фоне многочисленных слухов о разводе Лорак. Напомним, в СМИ сообщили, что певица уведомила нотариусов о том, что начала бракоразводный процесс, указав перечень недвижимости, с которой в процессе развода нельзя совершать никаких действий.

По данным инсайдеров, Лорак обратилась в киевскую нотариальную контору 4 октября, когда прилетела в Киев по приглашению телеканала Интер, чтобы выступить в специальном концерте, посвященном его юбилею.

Информацию о разводе Лорак не комментирует, воздерживаясь от официальных заявлений в отношении своей личной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 6 Окт 2018 в 7:59 PDT

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