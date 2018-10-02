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Моя красотка. Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачевой и детьми

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Галкин и Пугачева сводили детей на премьеру мультфильма
© Instagram

Галкин и Пугачева сводили детей на премьеру мультфильма

Российский пародист и шоумен Максим Галкин опубликовал новое семейное фото на своей странице в Instagram.

42-летней телеведущий поделился с поклонниками снимком, сделанным на премьере мультфильма Пришельцы в доме, в котором он озвучил трех инопланетян. На фото Галкин позирует со своей семьей – 69-летней супругой Аллой Пугачевой и их детьми, сыном Гарри и дочерью Лизой.

«Были на премьере замечательного мультика Пришельцы в доме, в котором я озвучил трех инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую - очень здорово смотрится всей семьей!», - сообщил он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Кроме того, Галкин поделился снимком Пугачевой, на котором она изображена в короткой черной юбке, куртке в клетку и черных лакированных ботинках.

«Моя красотка на репетицию собралась!», - подписал фото шоумен.

В комментариях поклонники восхитились красотой Пугачевой:

«Вот смотрю и удивляюсь, насколько она женственна! Эталон женской красоты», «Прям девчуля», «Действительно красотка», «Хорошо Алла выглядит», - пишут в Сети.

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Моя красотка на репетицию собралась!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Напомним, ранее пользователи Сети отметили сходство Галкина и Пугачевой на селфи, назвав их «близнецами».

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