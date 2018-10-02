Моя красотка. Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачевой и детьми

Российский пародист и шоумен Максим Галкин опубликовал новое семейное фото на своей странице в Instagram.
42-летней телеведущий поделился с поклонниками снимком, сделанным на премьере мультфильма Пришельцы в доме, в котором он озвучил трех инопланетян. На фото Галкин позирует со своей семьей – 69-летней супругой Аллой Пугачевой и их детьми, сыном Гарри и дочерью Лизой.
«Были на премьере замечательного мультика Пришельцы в доме, в котором я озвучил трех инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую - очень здорово смотрится всей семьей!», - сообщил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, Галкин поделился снимком Пугачевой, на котором она изображена в короткой черной юбке, куртке в клетку и черных лакированных ботинках.
«Моя красотка на репетицию собралась!», - подписал фото шоумен.
В комментариях поклонники восхитились красотой Пугачевой:
«Вот смотрю и удивляюсь, насколько она женственна! Эталон женской красоты», «Прям девчуля», «Действительно красотка», «Хорошо Алла выглядит», - пишут в Сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее пользователи Сети отметили сходство Галкина и Пугачевой на селфи, назвав их «близнецами».
Смотрите также
- Алла Пугачева и Светлана Лобода вместе пришли на премьеру фильма Кислота в Москве
- Пять лет! Алла Пугачева и Максим Галкин показали фото с дня рождения своих детей
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования