"Мой герой". Влад Топалов получил травму глаза, защищая беременную Регину Тодоренко

Популярный российкий певец Влад Топалов, который вскоре женится на украинской телеведущей Регине Тодоренко, попал в больницу с травмой глаза. Об этом Тодоренко рассказала в своем Instagram.

Как оказалось, причиной травмы стали бенгальские огни, которые во время празднования дня рождения сестры Влада Топалова Алины от ветра разлетались в разные стороны. Одна из таких окалин и обожгла Топалову правый глаз.

Бенгальские огни на празднике сестры Топалова © alina_topalova/Instagram

Также Регина Тодоренко, которая сейчас ждет от Влада Топалова ребенка, подчеркнула, что возлюбленный принял удар на себя, защищая от огня ее:

«Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо», – написала Тодоренко.

Однако этот неприятный случай влюбленные восприняли с юмором и признались, что теперь «шутки про одноглазого зашкаливают». «Быть возлюбленной пирата очень даже забавно», – отметила Регина Тодоренко.

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