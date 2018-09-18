"Мой герой". Влад Топалов получил травму глаза, защищая беременную Регину Тодоренко

Популярный российкий певец Влад Топалов, который вскоре женится на украинской телеведущей Регине Тодоренко, попал в больницу с травмой глаза. Об этом Тодоренко рассказала в своем Instagram.
Как оказалось, причиной травмы стали бенгальские огни, которые во время празднования дня рождения сестры Влада Топалова Алины от ветра разлетались в разные стороны. Одна из таких окалин и обожгла Топалову правый глаз.
Также Регина Тодоренко, которая сейчас ждет от Влада Топалова ребенка, подчеркнула, что возлюбленный принял удар на себя, защищая от огня ее:
«Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо», – написала Тодоренко.
Однако этот неприятный случай влюбленные восприняли с юмором и признались, что теперь «шутки про одноглазого зашкаливают». «Быть возлюбленной пирата очень даже забавно», – отметила Регина Тодоренко.
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Быть возлюбленной пирата очень даже забавно ????. Из подмеченного: - в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее; - левый глаз ???? быстро устаёт в отсутствии правого; - кружится голова; - шутки про одноглазого мужа зашкаливают ???????? А ведь на месте @vladtopalovofficial могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР @alina_topalova ❤️, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал ???? огонь , а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой ???????? Спасибо ????????❤️ #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница Пы.Сы.: «Когда пошутила, что парень @_agentgirl_ слепой» ????????(@angelika.ageeva )
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