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Мои девочки. Шарлиз Терон в интервью назвала сына дочкой

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Терон называет сына дочкой
© Elle

Терон называет сына дочкой

Голливудская актриса Шарлиз Терон в интервью американскому журналу Elle назвала своего шестилетнего сына Джексона дочкой.

43-летняя кинозвезда, усыновившая мальчика из ЮАР в марте 2012 года, в беседе с американским изданием назвала его девочкой.

«Я смотрю на своих красивых двух девочек и у меня появляются те же опасения, что и у любой другой матери. Я хочу, чтобы они были в безопасности и, чтобы у них была возможность реализовать весь свой потенциал. Каждый раз, когда я чувствую угрозу, я просто теряю над собой контроль. Я могу убить за них», - заявила она.

©Elle

Примечательно, что журнал Elle в материале о Терон, которая стала главной героиней свежего номера глянца, называет Джексона дочерью актрисы. Девочкой Джексона также называет американское издание US Weekly. В свою очередь, британский таблоид Daily Mail в своих материалах указывает, что Терон воспитывает мальчика Джексона, как девочку.

©US Weekly

©Daily Mail

Ранее Терон критиковали за то, что она одевает своего сына в девичьи наряды. Так, звездная мама неоднократно подвергалась критике в интернете за странный выбор одежды для Джексона, который регулярно появлялся на публике в платьях и другой одежде для девочек.

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