Это дискриминация. Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко впервые прокомментировала лишение ее титула

Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко, впервые в истории конкурса дисквалифицированная за нарушение его условий, прокомментировала произошедшее.

На пресс-конференции Дидусенко извинилась перед участницами конкурса и организаторами за то, что не была до конца откровенной, заполняя заявку, передает 24 канал.

«После того, как я решила участвовать (в Мисс Украина 2018), начала заполнять анкету. Шокировал пункт о детях: на улице XXI век, девушки мечтают стать победительницами конкурса красоты и ангелами Victoria's Secret, а мамы лишены этой возможности. Это больно и унизительно, дискриминация! Это противоречит здравому смыслу», - заявила дисквалифицированная победительница конкурса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko) 13 Сен 2018 в 11:45 PDT

По ее словам, пункт о материнстве был вписан еще в 1951 году, сейчас же эти правила, по ее мнению, не имеют никакого смысла.

"Я хочу, чтобы женщины могли рожать и при этом самореализовывались. Я начинаю борьбу не для того, чтобы вернуть корону, а чтобы не было этих дискриминационных норм", – заявила Дидусенко.

Девушка подчеркнула, что не жалеет о материнстве и не скрывала своего сына. «Мой сын не скрывался. Instagram и Facebook - это профессиональные страницы. Фото с ребенком в ВКонтакте у моей мамы. И странно, что эта информация не стала известной ранее», – сказала она.

Дидусенко добавила, что, несмотря на все, хочет представлять Украину на Мисс мира.

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