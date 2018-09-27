Это дискриминация. Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко впервые прокомментировала лишение ее титула

Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко, впервые в истории конкурса дисквалифицированная за нарушение его условий, прокомментировала произошедшее.
На пресс-конференции Дидусенко извинилась перед участницами конкурса и организаторами за то, что не была до конца откровенной, заполняя заявку, передает 24 канал.
«После того, как я решила участвовать (в Мисс Украина 2018), начала заполнять анкету. Шокировал пункт о детях: на улице XXI век, девушки мечтают стать победительницами конкурса красоты и ангелами Victoria's Secret, а мамы лишены этой возможности. Это больно и унизительно, дискриминация! Это противоречит здравому смыслу», - заявила дисквалифицированная победительница конкурса.
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По ее словам, пункт о материнстве был вписан еще в 1951 году, сейчас же эти правила, по ее мнению, не имеют никакого смысла.
"Я хочу, чтобы женщины могли рожать и при этом самореализовывались. Я начинаю борьбу не для того, чтобы вернуть корону, а чтобы не было этих дискриминационных норм", – заявила Дидусенко.
Девушка подчеркнула, что не жалеет о материнстве и не скрывала своего сына. «Мой сын не скрывался. Instagram и Facebook - это профессиональные страницы. Фото с ребенком в ВКонтакте у моей мамы. И странно, что эта информация не стала известной ранее», – сказала она.
Дидусенко добавила, что, несмотря на все, хочет представлять Украину на Мисс мира.
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Нарешті, усвідомивши все, що трапилося, відзнявши перші прямі ефіри та інтерв`ю для ЗМІ, я можу поділитися своїми емоціями! Мене переповнює невимовна вдячність комітету @missukraine_official????кожному, хто мне підтримував, я відчуваю Вашу любов і віру - це ДИВОВИЖНО❤️❤️❤️ Дякую надзвичайним @landik19 за підтримку 24/7, @ayten.novruzova, @zorianchuk, @katya_den, @veronica_v78, виконавчому директору @kioseviktoriya???? Моя щира подяка членам ЖУРІ: @mashaefrosinina, @aakucherenko, @nikolaytyshchenko, @vova_ostapchuk, @olgakharlan, @iusypchuk_bogdan @gorovaya_irina, @aysina_julia, @yuriy_tkach ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨та красномовним ведучим @kosadcha, @gorbunovyuriy???????? І ,звичайно, спасибі чудовій @polina.tkach за передачу естафети????❤️ Обожнюю моїх дівчат: Miss Ukraine Earth @anastasiia_kryvokhyzha та Miss Ukraine International @bogdana_tarasyk ❣️❣️❣️ #missukraine2018????
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