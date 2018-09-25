23-летнюю киевлянку Веронику Дидусенко, которая победила на конкурсе Мисс Украина-2018, лишили титула.

Как сообщила исполнительный директор оргкомитета Виктория Киосе, решение было принято из-за нарушения требований конкурса.

«К большому сожалению, оргкомитет конкурса красоты Мисс Украина принял решение дисквалифицировать Мисс Украина 2018, Веронику Дидусенко, в связи с нарушением участником условий договора и Правил проведения Национального конкурса красоты», - написала Киосе в Instagram.

Имя новой Мисс Украина-2018 будет объявлено во время трансляции телеверсии конкурса 30 сентября.

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