23-летнюю киевлянку Веронику Дидусенко, которая победила на конкурсе Мисс Украина-2018, лишили титула.
Как сообщила исполнительный директор оргкомитета Виктория Киосе, решение было принято из-за нарушения требований конкурса.
«К большому сожалению, оргкомитет конкурса красоты Мисс Украина принял решение дисквалифицировать Мисс Украина 2018, Веронику Дидусенко, в связи с нарушением участником условий договора и Правил проведения Национального конкурса красоты», - написала Киосе в Instagram.
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Друзья ???? К большому сожалению, оргкомитет конкурса красоты «Мисс Украина» принял решение дисквалифицировать «Мисс Украина 2018», Веронику Дидусенко, в связи с нарушением участником условий договора и Правил проведения Национального конкурса красоты «Мисс Украина», а именно: лицо, желающее принять участие в Национальном конкурсе красоты должен соответствовать, помимо прочего, следующим требованиям (действуют на период конкурса): - Не находилась/не состоит в браке; - не имеет детей. Такие же требования указанные в объединенных правилах и условиях участия в конкурсе "Мисс мира" 2018 года. Условия было возбуждено два раза. Мы рисковали потери лицензию через недостоверные данные. Я считаю Веронику красивой, умной девушкой с очень крутым социальным проектом, но моя позиция такова: установленные Всемирным конкурса правила, нарушать нельзя, потому что, мы, в первую очередь, должны думать о репутации страны. Как вы уже поняли, выбор победительниц происходил честно и прозрачно и мы сами не ожидали такого поворота событий. Уже на этой неделе у членов жюри будет совещание, где они выберут новую «Мисс Украина 2018», которая достойно представит нашу страну на международном уровне. Имя победительницы вы сможете услышать в телетрансляции 30 сентября на «1 + 1» в 23:00. PS Мы толерантны и уважаем женщин с детьми, замужних и разведенных - всех !! Потому что каждый человек имеет право на демонстрацию своего таланта, успехов и целей. Но для этого существует другой конкурс «Миссис Украина», где замужние/разведены/с детьми могут участвовать! Еще раз подчеркиваю !!!! Что в конкурсе «Мисс Мира» есть свои условия, мы, не можем нарушить, потому что купили лицензию на участие и сотрудничество! Надеюсь, вы нас поддержите! Потому победить в честном НАЦИОНАЛЬНОМ конкурсе нечестным путем невозможно !!! ❤️ ????????
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Официальное заявление Оргкомитета Национального конкурса красоты «Мисс Украина» о дисквалификации и лишения титула «Мисс Украина-2018» Вероники Дидусенко В связи с нарушением участником, Вероникой Дидусенко, условий договора и Правил проведения Национального конкурса красоты «Мисс Украина», ее дисквалифицирован. Вероника Дидусенко, прежде чем подать заявку на участие в конкурсе, согласилась с Правилами проведения конкурса «Мисс Украiна». Кроме того, договор, подписанный участником, содержит непосредственно информацию, он заключен в соответствии с Правилами проведения Национального конкурса красоты «Мисс Украина». В условиях Договора указано, что участница ясно понимает условия и последствия своих действий и соответствующие положения, установленные настоящим Договором и Правилами и обязуется строго соблюдать условия Договора и Правил. Согласно Правил проведения Национального конкурса красоты «Мисс Украина», лицо, желающее принять участие в Национальном конкурсе красоты «Мисс Украина» отвечать, помимо прочего, следующим требованиям (действуют на период конкурса): - Не находилась/не состоит в браке; - не имеет детей. Такие же требования указанные в официальной форме (OFFICIAL ENTRY FORM), которая содержится в объединенных правилах и условиях участия в конкурсе "Мисс мира" 2018 года. Последствия нарушения таких требований также предусмотрены в Правилах проведения Национального конкурса красоты «Мисс Украина»: «Организатор оставляет за собой право в безапелляционному порядке исключить из числа Претенденток/Участниц, лиц предоставили недостоверные сведения (или которые не предоставили дополнительную информацию и документы для их подтверждения ). Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находился в браке и не имеет детей. В связи с этим в ближайшее время тем же составом жюри будет переизбран Мисс Украина 2018. Объявления имени новой Мисс Украина 2018 состоится во время телеверсии финала конкурса красоты "Мисс Украина - 2018" в воскресенье, 30 сентября, в 23:30 на телеканале " 1 + 1 ".
Имя новой Мисс Украина-2018 будет объявлено во время трансляции телеверсии конкурса 30 сентября.
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