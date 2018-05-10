Миранда Керр и Эван Шпигель стали родителями

Австралийская супермодель Миранда Керр и ее супруг, основатель SnapChat, Эван Шпигель, стали родителями. Как передает E! Online, у пары родился сын.

Мальчик, которого назвали Хартом в честь деда Эвана Шпигеля, появился на свет в одном из госпиталей Лос-Анджелеса 7 мая в 23:53 по местному времени. Однако о радостном событии пара сообщила только спустя пару дней.

Отметим, что для 35-летней Миранды Керр это второй ребенок. Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret уже воспитывает семилетнего Флинна – сына от брака с английским актером Орландо Блумом. Для 27-летнего Эвана Шпигеля малыш стал первенцем.

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr) 16 Лип 2017 р. о 10:34 PDT

Миранда Керр и Эван Шпигель встречаются с 2015 года. Свадьба пары состоялась 27 мая 2017 года. В ноябре 2017 года стало известно, что супруги ждут ребенка.

Интересно, что старший сын Миранды Керр Флинн давно мечтал о младшем братике или сестричке. В одном из интервью Керр признавалась, что когда она только начала развивать отношения с Эваном Шпигелем, Флинн уже спрашивал, когда у него появится брат или сестра. "Я сказала ему, что для начала мы должны пожениться. А на следующий день после свадьбы сын спросил: "Мамочка, ребенок уже у тебя в животе?". Я ответила: "Милый, ну подожди еще немножко!", – вспоминает модель.

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