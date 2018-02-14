Миллионы лайков. Кайли Дженнер опубликовала первое фото после родов

Американская модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер опубликовала в Instagram свое первое фото после родов.
20-летняя модель поделилась с поклонниками первым снимком, сделанным после рождения дочери, анонсировав свое «возвращение в социальные сети». Новое фото Дженнер, которая тщательно скрывала свою беременность и в последние девять месяцев редко публиковала личные снимки в сети, менее чем за сутки набрало более 7 миллионов лайков.
Стоит отметить, что ранее модель установила новый рекорд по количеству собранных лайков в Instagram. Дженнер разместила на своей странице трогательное фото, на котором ее новорожденная дочь держит ее за палец.
Снимок стал самым популярным в Instagram и за сутки набрал 13,6 миллионов лайков, побив рекорд американской певицы Бейонсе, которая в феврале 2017 года разместила пост с новостью о своей беременности, набрав 11,2 млн лайков за сутки.
Стоит отметить, что Кайли Дженнер входит в десятку самых популярных знаменитостей в Instagram – на ее страницу подписано более 103 миллионов пользователей.
Как сообщалось ранее, 1 февраля 2018 года 20-летняя Кайли Дженнер родила первенца. Отцом девочки является 25-летний рэпер Трэвис Скотт.
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