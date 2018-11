Миллион просмотров. Сексуальные танцы Ани Лорак взбудоражили фанов

Популярная певица Ани Лорак поделилась с фанами новым видео на своей странице в Instagram.

Короткий ролик, в котором 40-летняя артистка сексуально двигается под хит Уитни Хьюстон My Love Is Your Love в облегающем сияющем платье, набрал более 1 млн просмотров и свыше 2 тыс комментариев.

«Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя», - написала Лорак в подписи к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 16 Ноя 2018 в 11:04 PST

Фолловеры раскритиковали танец певицы, отметив, что ей пора выучить пару новых движений или вовсе уйти на пенсию:

«Движения старого паралитика», «Лучше пойте. Танцевать это не Ваше», «Безвкусица», «С танцем проблемка», «Столько уже десятков лет на сцене скачете, а пластика бревно. Может на пенсию уже пора?», - пишут в Сети.

В свою очередь, фаны Лорак устроили горячую дискуссию в комментариях, назвав критиков «завистниками»:

«Не слушайте их, они просто вам завидуют», «Ну может немного колхозно, но платье-то красивое», «Она так поет красиво, что ей не нужно уметь танцевать», - ответили на разгромную критику танца Лорак ее поклонники.

Отметим, критике также подверглась хореографическая постановка Лорак под новый хит Сон. Накануне певица опубликовала видео с репетиции выступления, которое также послужило поводом для критики в адрес танцев артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 16 Ноя 2018 в 5:15 PST

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook