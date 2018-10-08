Меня на бэкстейдж она не пустила. Дочь Ольги Фреймут представила модную коллекцию одежды

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут, 12-летняя Злата Митчелл представила новую коллекцию одежды в рамках Junior Fashion Week.
О достижениях дочери Фреймут рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав ряд фото с показа, а также выразив восхищение ее талантом. По признанию Фреймут, она не видела коллекцию Златы до самого выхода моделей на подиум:
«Меня на бэкстейдж перед показом дочь не пустила. Коллекцию я до дефиле не видела: все захотела оставить неожиданностью. Как же я горжусь дочкой: независимая такая, какой никогда не была. Модой и стремительным обращением через нее дала знать – нельзя предавать себя. Нельзя предавать мечты и свое призвание», - сообщила Фреймут в подписи к фотоснимкам с показа.
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Звездная мама также добавила, что опыт Златы в очередной раз доказал ей, что нужно с юного возраста «эгоистично искать себе место под солнцем», а также следовать своей мечте:
«Нужно эгоистично искать себе место под солнцем. Альпинист ты, или учитель географии, танцовщица или авиатор – слышать себя важно. И желательно вовремя. Каждый ли решиться на это? Горжусь, что в 12 лет ребенок начинает так хорошо понимать правила жизни. Спасибо, Злата, за подарок. Кстати, деньги на создание коллекции дочь взяла с продаж предыдущей», - добавила телеведущая.
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Напомним, ранее Фреймут поделилась с поклонниками редким семейным селфи, на котором изображена со своим супругом, генеральным директором Нового канала Владимиром Локотко.
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