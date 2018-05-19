В Великобритании принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри.

Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу в течение 25 минут.

Церемония началась в 14:00 по киевскому времени. Меган Маркл появилась в часовне в лаконичном свадебном платье в фате с длинным шлейфом.

Невеста, вопреки сложившейся традиции, прошла по проходу часовни Святого Георгия в Виндзоре в одиночку. Это беспрецедентный шаг для невесты представителя британской королевской семьи. Маркл шла без сопровождения по проходу часовни, после того, как у Западной Двери ее встретил священник.

В первой части свадебного шествия ее сопровождали только девочки-подружки невесты и мальчишки-пажи. Принц Чарльз присоединился к ней, когда она дошла до ряда, где сидели главные королевские гости. Чарльз провел Маркл к подножию алтаря.

Церемония бракосочетания началась со слов «Господь, это любовь. И каждый, кто любит, хранит в своем сердце Господа».

Во время церемонии жених и невеста держались за руки.

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